По первому полку С-400 все ясно, по второму пройдут переговоры Турции и России

Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля 2019 года.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Турция обсудит на переговорах с Россией в конце января вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.

"Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии. В конце месяца у нас будут переговоры с Россией, и кроме прочих тем мы обязательно обсудим и его", – заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством.

"Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будем брать никаких разрешений", – сказал турецкий лидер.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

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