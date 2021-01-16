Посольство Молдовы сообщает об ужесточении карантинных мер в Италии

Посольство Республики Молдова в Италии проинформировало о новых ограничительных мерах, введенных правительством страны в контексте борьбы с распространением вирусной инфекции COVID-19 в период с 16 января по 5 марта 2021 года.

КИШИНЕВ, 16 января — Sputnik. Положения, запрещающие въезд в Италию лицам, которые посетили Республику Молдова или пересекли ее транзитом за последние 14 дней, остаются в силе, за некоторыми исключениями, сообщило молдавское посольство в Риме на своей странице в Facebook.

Исключение составляют лица, которые могут представить доказательства, подтверждающие: а) работу в Италии; б) неотложную ситуацию; в) проблемы со здоровьем; г) учебу в Италии; д) необходимость вернуться домой.

Те, кто входит в эти категории, должны заполнить и предъявить перевозчику на борту или лицу, уполномоченному проводить проверку, декларацию под личную ответственность с обязательством по прибытии в Италию самоизолироваться на две недели.

Такие меры по борьбе с распространением вирусной инфекции SARS-CoV-2 будут действовать в стране с 16 января по 5 марта 2021 года.

Также запрещено перемещение по территории Италии во временном интервале с 22.00 до 05.00, за исключением возвращения по месту жительства.

Посещения родственников или друзей разрешены с 05.00 до 22.00 один раз в день — максимум для двух человек (за исключением несовершеннолетних до 14 лет, людей с ограниченными возможностями и лиц, которые нуждаются в помощи) и только в пределах одного региона в "желтой зоне" и в пределах одной коммуны/города в "оранжевой" и "красной" зонах.

С 24 декабря по 6 января в Италии действовал общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса.

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