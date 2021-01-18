Пока все спали: Санду в Брюсселе, медали Загреба и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в Брюсселе встречу с главой Европейской прокуратуры Лаурой Кодруца-Кевеши. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили необходимость придания импульса проведению реформы в системе юстиции Молдовы.

"Выразили также взаимный интерес к установлению сотрудничества между Европейской прокуратурой и институтами по борьбе с коррупцией Республики Молдова. Это первый шаг к инициированию и проведению совместной деятельности в том, что касается борьбы с контрабандой и отмыванием денег", - отметила Санду.

В рамках визита Санду в Брюссель у нее также запланированы встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Бореллом, еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

Медали Загреба

Борцы греко-римского стиля из Молдовы трижды поднялись на пьедестал почета на турнире Zagreb Open - 2021.

Виктор Чобану стал первым, победив в финале шведа Никласа Охлена - 8:7. Третьими стали Диониор Исламов (вес до 67 килограммов) и Габриэель Лупашко (вес до 82 килограммов). В схватках за награду они выиграли соответственно у представителя Узбекистана Мизробека Рахматова и итальянца Маттео Маффеццоли.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 95 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 95 миллионов 42 тысячи 229. Из них 52 миллиона 318 тысяч 440 человек выздоровели, 2 миллиона 30 тысяч 805 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (23 миллиона 933 тысячи 368). Следом идут Индия (10 миллионов 571 тысяча 773) и Бразилия (8 миллионов 488 тысяч 99).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 530 тысяч 379), Великобритания (3 миллиона 405 тысяч 740), Франция (2 миллиона 969 тысяч 91), Турция (2 миллиона 387 тысяч 101), Италия (2 миллиона 381 тысяча 277), Испания (2 миллиона 252 тысячи 164) и Германия (2 миллиона 50 тысяч 129).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 198 тысяч 512 случаев заражения, в Румынии - 693 тысячи 644, в Молдове - 152 тысячи 854.

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