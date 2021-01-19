Пока все спали: встреча Санду с Мишелем, землетрясение и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в Брюсселе встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Санду заявила, что Молдова спустя несколько лет может возобновить сближение с европейской семьей. Это, по ее мнению, возможно путем борьбы с коррупцией, совместной работой по модернизации страны, защитой демократии и правового государства.

Землетрясение в Румынии

Во вторник утром в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 06.37. Его магнитуда составила 3,1. А очаг находился во Вранче на глубине 63 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в январе 2021-го в Румынии зарегистрировали 17 землетрясений. Самое сильное было 6 января. Тогда магнитуда составила 4.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 95,5 миллиона.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 95 миллионов 555 тысяч 533. Из них 52 миллиона 634 тысячи 885 человек выздоровели, 2 миллиона 40 тысяч 85 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (24 миллиона 74 тысячи 658). Следом идут Индия (10 миллионов 581 тысяча 823) и Бразилия (8 миллионов 511 тысяч 770).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 552 тысячи 888), Великобритания (3 миллиона 443 тысячи 350), Франция (2 миллиона 972 тысячи 889), Турция (2 миллиона 392 тысячи 963), Италия (2 миллиона 390 тысяч 102), Испания (2 миллиона 336 тысяч 451) и Германия (2 миллиона 59 тысяч 382).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 201 тысяча 894 случая заражения, в Румынии - 695 тысяч 153, в Молдове - 153 тысячи 112.

Байден vs Трамп

Избранный президент США Джо Байден не даст вступить в силу снятию ограничений на въезд из ряда стран по коронавирусу, как распорядился уходящий президент Дональд Трамп, заявила представитель Байдена Джен Псаки.

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на въезд в США по коронавирусу для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, но оставил ограничения в отношении КНР и Ирана, говорится в прокламации Трампа. Эта мера должна была вступить в силу 26 января.

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