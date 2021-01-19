Пока все спали: встреча Санду с Мишелем, землетрясение и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в Брюсселе встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
Санду заявила, что Молдова спустя несколько лет может возобновить сближение с европейской семьей. Это, по ее мнению, возможно путем борьбы с коррупцией, совместной работой по модернизации страны, защитой демократии и правового государства.
Землетрясение в Румынии
Во вторник утром в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 06.37. Его магнитуда составила 3,1. А очаг находился во Вранче на глубине 63 километров.
Всего в январе 2021-го в Румынии зарегистрировали 17 землетрясений. Самое сильное было 6 января. Тогда магнитуда составила 4.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 95,5 миллиона.
К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 95 миллионов 555 тысяч 533. Из них 52 миллиона 634 тысячи 885 человек выздоровели, 2 миллиона 40 тысяч 85 погибли.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (24 миллиона 74 тысячи 658). Следом идут Индия (10 миллионов 581 тысяча 823) и Бразилия (8 миллионов 511 тысяч 770).
На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 201 тысяча 894 случая заражения, в Румынии - 695 тысяч 153, в Молдове - 153 тысячи 112.
Байден vs Трамп
Избранный президент США Джо Байден не даст вступить в силу снятию ограничений на въезд из ряда стран по коронавирусу, как распорядился уходящий президент Дональд Трамп, заявила представитель Байдена Джен Псаки.
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на въезд в США по коронавирусу для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, но оставил ограничения в отношении КНР и Ирана, говорится в прокламации Трампа. Эта мера должна была вступить в силу 26 января.
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