Завершение проекта "Северный поток – 2": есть и намерение, и заинтересованность

Ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Проект "Северный поток – 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил топ-менеджер концерна.

"Что касается "Северного потока – 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", – сказал он в ходе пресс-конференции.

В Nord Stream 2 AG подтвердили, что им известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода. В то же время источник отметил, что оператор и его партнеры по проекту "сохраняют глубокую заинтересованность" в завершении "Северного потока – 2" и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС.

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