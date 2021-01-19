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Рабочие на строительной площадке газопровода Северный поток-2.

Завершение проекта "Северный поток – 2": есть и намерение, и заинтересованность

© REUTERS / ANTON VAGANOV
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Ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Проект "Северный поток – 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил топ-менеджер концерна.

"Что касается "Северного потока – 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", – сказал он в ходе пресс-конференции.

Флаг с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
В Nord Stream 2 AG подтвердили, что им известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода. В то же время источник отметил, что оператор и его партнеры по проекту "сохраняют глубокую заинтересованность" в завершении "Северного потока – 2" и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС.

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