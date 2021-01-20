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Мария Захарова.

Чем увлекается Мария Захарова: ответ из первых уст и видео из личного аккаунта

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Sputnik Молдова
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Как стало ясно, в свое свободное время официальный представитель российского дипведомства любит не только танцевать.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Публике и прессе уже давно известно о хореографических способностях Марии Захаровой, которые она не раз демонстрировала в неофициальной обстановке. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
© Sputnik / Владимир Песня
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Но на этом список ее хобби не исчерпывается.

"Это так называемая (стрельба) по "тарелочкам"... Это было не так давно, этим летом, и было прекрасно потому, что как раз движущиеся цели я раньше как-то брать не могла", – сказала Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ", комментируя пост из  своего Instagram-аккаунта.

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Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)

Она рассказала, что стрельбой занималась в школе, отметив, что ей "очень понравилось".

"И периодически в тир хожу, даже в каких-то МИДовских спартакиадах участвую ", – добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

При этом она призналась, что ей не нравится ни охота, ни пейнтбол.

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