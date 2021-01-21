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Вид с МКС на Землю.

"Эльфы" и "синие потоки" в объективе камеры МКС – уникальное видео

© Photo : Roskosmos
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210121/33333030/elfy-v-obektive-kamery-orbitalnoy-stantsii--unikalnoe-video.html

С околоземной орбиты удалось снять редкие природные явления, поражающие своей масштабностью и грозной красотой.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на YouTube-канале Европейского космического агентства.

На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб.

Таким видится Млечный путь с орбиты. Архивное фото.
© Photo : Tim Peake/ESA/NASA
Млечный путь, полярное сияние и рассвет на Земле: снято с борта МКС – видео
Как пояснили в агентстве, вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". Они появляются из верхней части грозовых облаков и могут достигать сотен километров в поперечнике.

"Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.

Отмечается, что оба явления достаточно редкие и длятся всего несколько миллисекунд.

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