"Эльфы" и "синие потоки" в объективе камеры МКС – уникальное видео

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на YouTube-канале Европейского космического агентства.
На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб.
"Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.
Отмечается, что оба явления достаточно редкие и длятся всего несколько миллисекунд.
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