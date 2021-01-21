"Браво, Россия!": читатели "Фигаро" – о регистрации "Спутник V" в ЕС

Один из комментаторов пишет, что у России уже есть не один, а два препарата для иммунизации против коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

В комментариях подчеркивается, что у России уже есть не одна, а две вакцины: "Спутник V" и "ЭпивакКорона", которая находится в третьей фазе испытаний, тогда как Pfizer завершит ее только в 2022 году.

"Какие предрассудки! В России много великих ученых в разных областях. До недавнего времени только русские доставляли астронавтов на МКС. Это стало обычным явлением", – отметил один из читателей.

"Интересно увидеть обзор этой вакцины, вроде бы это сделано по всем правилам. Браво, Россия!" – написал другой.

Еще один читатель заявил, что в случае отказа в регистрации российской вакцины в Евросоюзе можно говорить о политической подоплеке:

"Вы ничего не знаете о научных российских исследованиях, но уже не доверяете им. Вакцинация от оспы началась в России на 30 лет раньше, чем в США. Честнее было бы признать, что здесь замешена политика".

"Они запрещают нам покупать российский газ, чтобы продать сланцевый. Байден примет решение за Евросоюз", – написал пользователь.

Кроме того, читатели отметили дефицит вакцины от COVID-19 в Европе, поэтому, по их мнению, регистрация "Спутник V" необходима.

"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Он содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".

Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

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