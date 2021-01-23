Пока вы спали: статья за вовлечение детей, досье Трампа, призыв к осаде Кремля

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Дискуссии вокруг законопроекта российского депутата Марченко, решение сената США и воинственное заявление экс-президента Украины - три главные темы обзора.

Принципиальное одобрение

Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

"Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", — говорится в отзыве Следственного комитета, который цитирует РИА Новости.

В отзыве Верховного суда говорится о замечании юридико-технического характера.

Как сообщил РИА Новости Марченко, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".

В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

Родителей просят оградить от участия в акциях студентов. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с агентством она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.

Верхняя палата определилась

Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.

"Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля", - сообщил он, выступая в сенате.

Шумер уточнил, что за две недели обе стороны - обвинения и защиты - получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.

Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, в то время как республиканцы предлагали начать его после 13 февраля. Таким образом, торг завершился компромиссом: демократы согласились на двухнедельную, но не трехнедельную отсрочку процесса.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США.

Среди специалистов по конституционному праву в США нет единого мнения насчет того, можно ли вынести импичмент задним числом, уже после того, как глава государства ушел в отставку. Прецеденты такого рода случались, но ни один суд пока не решал вопрос о конституционности таких действий конгресса. Вопрос об импичменте имеет не только теоретическое значение в случае Трампа: если его осудят в сенате, его далее можно будет отдельным голосованием лишить права вновь занимать выборные должности. Трамп в прошлом не исключал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

К чему экс-президент Украины призвал нынешнего главу государства

Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского "5 канала".

По мнению политика, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации на востоке страны, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.

Порошенко добавил, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть, по его мнению, не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы "вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля".

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на межгосударственную тематику.

Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы и станет украинским.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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