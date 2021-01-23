Интервью накануне: как борец из Молдовы стал другом и тренером Макгрегора

Завтра на Бойцовском острове в Абу-Даби главный бой UFC 257 – Конор Макгрегор vs Дастин Порье. Рядом со звездой Ирландии сейчас тренер Сергей Пикульский. В интервью Sputnik Молдова молдавский борец признался: с Макгрегором тренируются и дружат семьями уже 13 лет.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Взвешивание, дуэль взглядов, последняя пресс-конференция перед боем. Подписчики Сергея Пикульского получают "спешиал" инста-сториз – прямо с Бойцовского острова. До реванша между звездами UFC – меньше суток.

Пользователи недоумевают: так откуда в команде Пикульского взялся Макгрегор и как сам Пикульский оказался в Ирландии?

Сергей поясняет сразу: "У Конора большая команда тренеров. Джон Кавана – главный наставник, есть еще тренер по боксу, я – по борьбе и физической подготовке. У нас очень большой коллектив специалистов".

Кишинев-Флорида-Дублин

- Вы живете в Ирландии, грамотно говорите по-русски. Так откуда вы родом?

- Я родился на юге Молдовы, в селе Албота-де-Сус. Моя мама родом из Верхней Алботы, папа родом из Украины. Я очень горжусь своими родителями: оба получили высшее образование, у обоих красные дипломы. Кстати, отец мой был 30 лет мэром в Верхней Алботе. Я называл его "бесспорный и непобежденный", потому что он много делал для людей.

- У вас вся жизнь с борцовской идеологией связана? Кто повлиял на ваше становление как борца?

- В нашем селе борьба была очень популярна. Мой друг и сосед Эдуард Кочев был призером чемпионата мира и Европы. Также и брат его. А Василий Кочев – мой первый тренер. Поэтому база была серьезная. A когда я учился в Чадыр-Лунге, тренировался у Савелия Киорогло, одного из основателей борьбы в Молдовe. Он был великим наставником, мы называли его тренером от Бога. Он воспитал много чемпионов мира, Европы, СССР. Кстати, среди его воспитанников и Виктор Зильберман, который тренировал великого канадского бойца ММА Жоржа Сель-Пьеро.

- Вы уже выступали за сборную Молдовы по вольной борьбе, когда решили вдруг покинуть и команду, и страну. Почему?

- Это было в Кишиневе. Я как раз получил высшее образование, учился на факультете международных отношений и политических наук.

© Photo : предоставил Сергей Пикульский Сергей Пикульский.

Так сложилось, что в сборной Молдовы по вольной борьбе я получил серьезную травму – перелом 4-го позвонка. Конечно, меня это сильно подкосило. Самый темный момент в жизни: врачи постановили, что я даже ходить не смогу, не говоря о тренировках. Было тяжело физически и морально. Мне захотелось уехать.

- И нашли своей призвание именно там, за границей? И вовсе не в инвалидном кресле?

- Да. Я переехал в Америку, во Флориду. Получил первый тренерский опыт в старшей школе. Впервые после травмы это вернуло мне вкус волнения, спортивного азарта. Я понял, что это мое и заниматься мне этим до конца жизни. За два года в штатах были победители районных, региональных соревнований, даже чемпион штата Флориды.

Потом виза закончилась. Затем со мной случилась Ирландия. Моя сестра тогда уже там жила и работала врачом.

С юга на север

- Кажется, вы очень опытный мигрант. Сложно было адаптироваться в таких разных странах?

- Переезжать всегда тяжело. Потому что ты покидаешь свою зону комфорта. К тому же в другой стране свои правила, законы, религия, язык, другой менталитет.

- Ваши лайфхаки тем, кто недавно переехал?

- Во-первых, нужно уважать их обычаи и законы. Нужно вливаться в местный ритм жизни, менталитет. Я что заметил из своей практики – важно понять юмор местного народа. Это намного упрощает жизнь, дает позитив.

- Не сразу ведь можно стать профессионалом в чужой стране? Приходилось совмещать спорт с заработком? Это возможно?

- Очень сложно совмещать борьбу/MMA с другим заработком, особенно в начале. Мне многие ребята пишут из разных стран, в том числе и из Молдовы. Наверное, думают, что в Ирландии все "маслом мазано". Но здесь, как и везде, непросто, особенно в начале. Я знаю даже в UFC ребята совмещают спорт с подработкой. Например, Стиле Миочич, даже уже когда был чемпионом, работал пожарным. Все зависит от желания и стремления добиться своей цели.

© Photo : предоставил Сергей Пикульский Тренировочные будни Сергея Пикульского.

Легких путей не бывает в этом спорте. Многие ребята хотят быть известными файтерами в ММА, но тут нужно проделать столько трудной работы!

- Где теперь ваш дом?

- Я себя комфортно чувствую в Ирландии. Я знаю язык, понимаю, как мыслит народ. Ну и даже некоторые люди узнают меня на улицах. С Молдовой я ассоциирую красочное детство. Благодарю Бога, что родился именно там, зарядился нашей солнечной энергией. И, знаете, даже еще бы разок вернулся в то детство, хотя оно не всегда было легкое!

- Кем вы себя сейчас чувствуете – молдаванином или ирландцем?

- Кем я себя ощущаю? Особо не задумывался об этом. Хотя изначально понимал, что в Молдове меньше возможностей проявить себя.

Но, знаете, наверное, одинаково молдаванином и ирландцем.

Часто приезжаю домой. В прошлом году три раза прилетал. Но заметил, что из-за того в основном, что говорю по-английски, также стал думать на этом языке. Но я считаю, ценности, привитые на родине родителями, не должны меняться по жизни. Ты можешь похудеть, поправиться, облысеть или отрастить бороду, потерять деньги или заработать - стержень должен остаться неизменным.

- Чем подкупает Ирландия?

- В Ирландии мало солнца, но когда оно появляется, в стране очень красиво. Люди интересные, с классным чувством юмора. Открытые, с подколками всегда. Но они не злые, добрые. И еда очень вкусная и cleanfood, чистая – в плане экологии. Все местного производства, выращено в Ирландии. И здесь больше возможностей.

© Photo : предоставил Сергей Пикульский Семья Пикульских.

Крепкие ирландские ММА

- Что вы собирались делать в стране, где борьба вообще не была на тот момент развита?

- Правда, я когда переехал в Ирландию, здесь вообще не знали о борьбе. Люди, с которыми я работал, не понимали, откуда у меня уши поломанные. Думали, что я регби занимаюсь. Но с Конором все узнали и о борьбе, и о джиу-джитсу и даже полюбили ММА.

- В итоге из-за смешанных боевых искусств и одной звезды ММА, по совместительству вашего друга, Ирландию знает весь мир?

- За последние 10 лет борьба очень выросла. Здесь появилось много школ. Есть федерация борьбы Ирландии. Я, кстати, в нее вхожу. Два с половиной года назад я открыл свой зал. У нас очень молодая команда, но за первый год 8 соревнований – это неплохо. Есть чемпионы Ирландии, Шотландии и Северной Ирландии.

- Вы еще и сына своего тренируете? Не жалеете?

- Моему сыну скоро будет 10 лет. Он тренируется со мной каждый день, стал трехкратным чемпионом Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии. Конечно, здесь уровень пониже, чем в Молдове. Но он показывает хорошие результаты. Вообще, моя мечта – из выходца Ирландии вырастить призера чемпионата Европы и мира. И, конечно, чемпионов по ММА! Пандемия закончится и будем ездить на сборы, в том числе и в Молдову.

- Если желаете такой же карьеры сыну, значит бойцовский спорт для вас не соль, а сахар?

- Мой сын Альберт уже имеет хорошие навыки в борьбе, боксе и джиу-джитсу. Если он захочет карьеру в ММА, я его поддержу и он будет готов к этому. Но я считаю, что родителям нельзя давить на детей и навязывать свою позицию. Он сам должен выбрать свой путь. Что бы он не решил - я буду рядом!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Pikulskiy (@sergey_pikulskiy)

Но сам я настолько люблю спорт… Например, когда не могу заснуть ночью, я закрываю глаза и представляю, что еду на соревнования. Пятница. Взвешивание. Затем схватки, финальные встречи. Пока погружаюсь в сон, выбираю себе соперников. Иногда даже тех, с кем никогда не боролся. Выиграл или нет – на утро просыпаюсь с отличным настроением, потому что сплю и вижу борьбу!

- Как вам удалось сделать такую карьеру тренера без великих достижений в профессиональной борьбе?

- А далеко не все блестящие чемпионы могут быть тренерами. Это уже по опыту доказано. Я ловлю себя на том, что в моем тренерском почерке прослеживается мой наставник. Техника, тактика, особенные детали тренировок и даже рассказы, как у Савелия Федоровича. Я чувствую перед ним свой долг стать отличным тренером.

© Photo : предоставил Сергей Пикульский Mcgregor team.

The Notorious - в братском клинче

- Откуда у вас столько фото с The Notorious, то есть Макгрегором? Он вам кто?

- Мы просто дружим семьями (смеется). Мои дети общаются с его детьми. Конор Джуниор с моим Альбертом любят бороться. Когда я с Макгрегором тренируюсь, ребята рядом борются. У нас очень теплые человеческие отношения. Кстати, Конор недалеко от меня живет. Я знаю его 13 лет. Я готовил его к очень многим боям.

- Все начиналось с бойцовского клуба Straight Blast Gym? Там же и с Конором познакомились?

- Я тренирую Конора с 19 лет. Как пришел в зал, мы с ним познакомились. У нас разница 5 лет, мы очень часто вместе боролись. Помню, он мог в воскресенье утром позвонить и сказать: "Идем бороться!" и я просто бежал на эти тренировки. Столько лет и мы до сих пор в одной команде.

- Вчера вы сказали, что заняты – идете на пресс-конференцию. Ту самую – Макгрегора и Порье?

- Конечно, я рядом. 6 лет назад они дрались. Конор выиграл нокаутом за 90 секунд. Дастин Порье с тех пор вырос как боец, побил много сильных топовых ребят. Даже был чемпионом, он один из лучших сейчас в мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Pikulskiy (@sergey_pikulskiy)

- Судя по соцсетям, вы и в подготовке к этому реваншу принимали непосредственное участие?

- Вы, наверное, видели у меня в Instagram – у нас был перед этим боем очень длинный camp (тренировочный лагерь). Моя семья даже была со мной. Из-за пандемии в Ирландии все закрыто, поэтому тренировались в Португалии, затем в Дубае.

- Где Конор – там шумиха и деньги рекой. Это со стороны. А на самом деле как?

- Знаете, мой пример показателен: мы вместе с начала спортивного пути, и сейчас в команде. Конор очень loyal, как мы говорим. Как это на русском объяснить… Он не расстается с верными друзьями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Pikulskiy (@sergey_pikulskiy)

- Октагон уже завтра. Что там будет твориться? Опишите, мы только сможем вам позавидовать…

- Когда ты в зале, все на ногах. Там просто электрическая атмосфера, волосы дыбом. Это шоу невероятное. Эмоции и настоящий бой. Думаю, этим и нравится людям. Просто побывать на его боях – это невероятное событие. Сейчас будет очень мало людей – около 2000 человек. Но я уверен, это будет незабываемо.

- Кто победит?

- Конор!

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