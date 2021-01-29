Пока все спали: пожар в больнице, ситуация с коронавирусом, перенос запуска

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КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Четыре человека погибли, а более 120 пациентов эвакуированы в результате пожара, который произошел в пятницу утром в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом пишет румынское информагентство Mediafax.

Госсекретарь МВД и глава Департамента чрезвычайных ситуаций Раед Арафат заявил, что звонок в экстренные службы поступил в 05.05. Первоначально сообщалось о трех жертвах, но затем скончался еще один человек, находившийся в критическом состоянии.

© Inquam Photos / OCTAV GANEA Пожар в больнице Бухареста

На место происшествия прибыли 24 экипажа пожарных, 4 автомобиля с лестницами, 10 автобусов, 38 карет скорой помощи, 5 экипажей мобильной помощи и еще 4 машины спецтехники. Возгорание уже ликвидировали. По словам Арафата, здание, где произошел пожар, было построено в 1953 году, затем его модернизировали. Причины возгорания предстоит выяснить.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 101,5 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 101 миллион 453 тысячи 597. Из них 56 миллионов 43 тысячи 612 человек выздоровели, 2 миллиона 191 тысяча 78 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (25 миллионов 762 тысячи 726). Следом идут Индия (10 миллионов 720 тысяч 48) и Бразилия (9 миллионов 58 тысяч 687).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (3 миллиона 754 тысячи 448), Россия (3 миллиона 752 тысячи 548), Франция (3 миллиона 166 тысяч 145), Испания (2 миллиона 705 тысяч 1), Италия (2 миллиона 515 тысяч 507), Турция (2 миллиона 457 тысяч 118) и Германия (2 миллиона 194 тысячи 562).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 247 тысяч 674 случая заражения, в Румынии - 721 тысяча 513, в Молдове - 158 тысяч 309.

Запуск спутника отложен

Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-2 с космодрома Байконур перенесен на следующий год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2019 года сообщалось об отсрочке старта с 2020 года на начало 2021-го.

"Запуск CAS500-2 отложен на 2022 год", - сказал собеседник агентства.

Спецпосланник по Ирану

Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану, передает агентство Рейтер со ссылкой на два информированных источника.

Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.

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