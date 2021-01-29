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Посол Молдовы в Москве встретился с замглавы МИД РФ

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210129/33427992/posol-moldovy-v-moskve-vstretilsya-s-zamglavy-mid-rf.html

Дипломаты обсудили вопросы развития двусторонних молдавско-российских отношений, расширение контактов между внешнеполитическими ведомствами.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.

Игорь Додон и Дмитрий Козак.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон прокомментировал молдавско-российскую повестку

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, в том числе ряд двусторонних действий, запланированных в 2021 году, межминистерское сотрудничество и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Владимир Головатюк был назначен послом Молдовы в Российской Федерации в декабре 2020 года.

По словам Головатюка, в период дипломатической миссии, находясь в должности посла, он намерен всемерно способствовать поддержанию и укреплению дружественных отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией, а также развитию сотрудничества между двумя странами в политике, экономике и гуманитарной сфере, особую роль уделяя молдавским общинам и плодотворной работе с диаспорой.

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