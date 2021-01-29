Посол Молдовы в Москве встретился с замглавы МИД РФ

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, в том числе ряд двусторонних действий, запланированных в 2021 году, межминистерское сотрудничество и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Владимир Головатюк был назначен послом Молдовы в Российской Федерации в декабре 2020 года.

По словам Головатюка, в период дипломатической миссии, находясь в должности посла, он намерен всемерно способствовать поддержанию и укреплению дружественных отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией, а также развитию сотрудничества между двумя странами в политике, экономике и гуманитарной сфере, особую роль уделяя молдавским общинам и плодотворной работе с диаспорой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova