Пока все спали: санкции, землетрясение и ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), согласно которому введены санкции против двух компаний, зарегистрированных в Молдове и Португалии, соответствующий указ обнародован на официальном сайте офиса президента в пятницу, пишет РИА Новости.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", - говорится в тексте указа.

В дополнении к документу указано, что ограничения вводятся против компаний JET4U S.R.L. и JET4U LDA, которые зарегистрированы в Молдове и Португалии соответственно. Санкции введены из-за ситуации с Крымом.

Землетрясение в Румынии

В ночь на субботу в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 00.13. Его магнитуда составила 3,7. А очаг находился во Вранче на глубине 121 километра.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в Румынии, жители Молдовы практически не ощущают.

Всего в январе 2021-го в Румынии зарегистрировали 22 землетрясения. Самое сильное было 6 января. Тогда магнитуда составила 4.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 102 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 102 миллиона 65 тысяч 711. Из них 56 миллионов 408 тысяч 774 человека выздоровели, 2 миллиона 206 тысяч 336 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (25 миллионов 929 тысяч 282). Следом идут Индия (10 миллионов 733 тысячи 130) и Бразилия (9 миллионов 118 тысяч 513).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (3 миллиона 783 тысячи 593), Россия (3 миллиона 771 тысяча 514), Франция (3 миллиона 212 тысяч 640), Испания (2 миллиона 743 тысячи 119), Италия (2 миллиона 529 тысяч 70), Турция (2 миллиона 464 тысячи 30) и Германия (2 миллиона 207 тысяч 393).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 253 тысячи 127 случаев заражения, в Румынии - 724 тысячи 250, в Молдове - 158 тысяч 860.

Контроль за вакцинами

Еврокомиссия предложила до конца марта ввести режим контроля над экспортом из Евросоюза вакцин от COVID-19 в третьи страны, за исключением тех, куда ЕС обязался поставить вакцины.

Причина ДТП в Самаре

Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидис заявили, что в список исключений из этой схемы прозрачности экспорта входят около ста стран, в том числе государства Восточного партнерства ЕС (Украина, Грузия, Молдова, Белоруссия, Армения, Азербайджан), западнобалканские государства и страны - клиенты международного фонда вакцин COVAX.

Специалисты МВД назвали возможную причину ДТП в Самарской области, в результате которого погибли несколько человек. По предварительным данным, водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу, сообщается на сайте ведомства.

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