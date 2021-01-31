Пока все спали: ситуация с коронавирусом, протесты в Румынии, досрочная победа

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 102,5 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 102 миллиона 577 тысяч 980. Из них 56 миллионов 762 тысячи 82 человека выздоровели, 2 миллиона 219 тысяч 889 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (26 миллионов 69 тысяч 46). Следом идут Индия (10 миллионов 746 тысяч 174) и Бразилия (9 миллионов 176 тысяч 975).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (3 миллиона 806 тысяч 993), Россия (3 миллиона 790 тысяч 265), Франция (3 миллиона 236 тысяч 685), Испания (2 миллиона 743 тысячи 119), Италия (2 миллиона 541 тысяча 783), Турция (2 миллиона 470 тысяч 901) и Германия (2 миллиона 224 тысячи 911).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 258 тысяч 93 случая заражения, в Румынии - 726 тысяч 918, в Молдове - 159 тысяч 513.

Протесты в Румынии

Несколько сотен человек провели в субботу протест в Бухаресте с требованием отставки главы Минздрава Влада Войкулеску и госсекретаря МВД, главы Департамента чрезвычайных ситуаций Раеда Арафата

Поводом для проведения акции стал пожар, который произошел в пятницу утром в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, где лечатся пациенты с коронавирусом. В результате погибли четыре человека.

Митингующие оказались недовольны действиями властей. И прошли маршем к медучреждению, где произошло возгорание, скандируя лозунги "Позор".

Досрочная победа

Российский фристайлист Максим Буров досрочно занял первое место в зачете Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика.

В этом сезоне он выиграл все пять этапов Кубка мира. Последняя награда высшей пробы завоевана 30 января на турнире в Белоруссии.

На счету Бурова 500 очков в зачете Кубка мира в данной дисциплине. Ближайшим преследователем является его соотечественник Павел Кротов (232), но он уже не сможет догнать Бурова, отметили в Федерации фристайла России.

Причина смерти Началовой

Певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к ее смерти, был об этом в беседе с mk.ru рассказал Василий Шуров, который был лечащим врачом артистки.

Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. По словам представителя артистки Анны Исаевой, причиной смерти стал сепсис. Сегодня, 31 января, ей могло бы исполниться 40 лет.

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