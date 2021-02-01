Пока все спали: поражение Албота, сложные метеоусловия и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (85 место в рейтинге АТР) уступил аргентинцу Федерико Кории (92 строчка рейтинга АТР) в первом круге турнира Murray River Open, который проходит в Мельбурне.

Поединок прошел рано утром в понедельник и завершился двухсетовой победой аргентинца - 7:6 (7:3), 6:4.

Это второй турнир в 2021 году, на котором выступал Албот. В Анталии он уступил в первом раунде французу Жереми Шарди - 3:6, 4:6.

Сложные метеоусловия

Примар Кишинева Ион Чебан обратился к жителям молдавской столицы, напомнив, что метеорологи вновь предупредили о сложных погодных условиях.

"Ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Будьте осторожны водители и пешеходы. Коммунальные службы с ночи работают на улицах и тротуарах, во дворах домов и на остановках", - написал Чебан в Facebook.

С предупреждением выступил и Национальный инспекторат общественной безопасности, призвав водителей аккуратно ехать по трассам республики.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила о действии 1 февраля "желтого кода" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями.

"В указанный период пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении Госгидрометео.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 103 миллионам.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 102 миллиона 964 тысячи 429. Из них 57 миллионов 49 тысяч 238 человек выздоровели, 2 миллиона 227 тысяч 900 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (26 миллионов 185 тысяч 355). Следом идут Индия (10 миллионов 757 тысяч 610) и Бразилия (9 миллионов 204 тысячи 731).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (3 миллиона 828 тысяч 183), Россия (3 миллиона 808 тысяч 348), Франция (3 миллиона 255 тысяч 920), Испания (2 миллиона 743 тысячи 119), Италия (2 миллиона 553 тысячи 32), Турция (2 миллиона 477 тысяч 463) и Германия (2 миллиона 225 тысяч 659).

Задержание Карамалака

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 261 тысяча 546 случаев заражения, в Румынии - 728 тысяч 743, в Молдове - 159 тысяч 804.

Молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар задержан в Москве. Об этом пишет российская пресса, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Карамалака задержали после прилета в один из аэропортов российской столицы.

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