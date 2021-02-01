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Пролет Су-24 над американским эсминцем USS Donald Cook. Съемка ВМС США.

Что делает "Дональд Кук" в Черном море: полет Су-24 вблизи эсминца США — видео

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Появление этого судна, а затем и военного корабля "Портер", в НАТО объяснили ответом на "наращивание военной мощи" России.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. ВМС США разместили в Twitter видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море.

На снятых с борта корабля кадрах видно, как самолет пролетает недалеко от него над поверхностью воды.

Американский ракетный эсминец Дональд Кук
© Photo : Public Domain/ U.S. Navy photo
Американский эсминец условно уничтожен в Черном море

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января.

Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер".

В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.

Позднее фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.

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