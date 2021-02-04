Танк "Армата" получил разрешение для экспортных продаж

Новейший российский танк "Армата" получил паспорт экспортного образца и в ближайшее время будет представлен за рубежом.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Новый российский танк Т-14 "Армата" планируется поставлять на экспорт. В настоящее время определяется экспортный облик машины для ее представления за рубежом.

Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (РОЭ). Ранее гендиректор организации Александр Михеев заявил о начале консультаций с иностранными партнерами по поставкам новейших танков, пишет РИА Новости.

Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика "Арматы" — концерна "Уралвагонзавод", станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).

"На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют", — сказали в компании.

Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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