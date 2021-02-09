Гиперзвуковое оружие станет для России основой сил неядерного сдерживания

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Основой сил неядерного сдерживания в России станут гиперзвуковые комплексы различного базирования.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом армии, сообщает РИА Новости.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", — рассказал министр.

Гиперзвуковое оружие было представлено в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Тогда речь шла о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все цирконсуществующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

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Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (это в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.

Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

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