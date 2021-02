Пока вы спали: снежный коллапс в Москве, кризис британских ВС, новый Д’Артаньян

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Российская столица во власти балканского циклона "Волькер", плачевное состояния британской армии, истинно французские "Три мушкетера" – основные темы нашего обзора.

Москва в плену метели

Город накрыл рекордный снегопад, к воскресенью может выпасть месячная норма осадков. На дорогах – многокилометровые пробки, коммунальщики непрерывно борются со стихией.

Пиковое значение по суточному количеству осадков отмечено в Москве в субботу.

Снегопад принёс в столицу более трети от февральской нормы осадков.

К 6 часам утра в воскресенье, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра.

Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, максимума с начала нынешней зимы, что повторило значение, наблюдавшееся 17 января.

Синоптики уточнил, что 13 февраля рекорд по высоте снежного покрова в Москве составляет 60 сантиметров, он установлен в 1956 году, и скорее всего, останется не побит.

Неладно что-то в Соединенном королевстве

Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о "шокирующем состоянии" национальной армии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, только один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров. Причина такого положения дел заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.

По словам полковника Ричарда Кемпа, командовавшего британскими силами в Афганистане, контракт с частной компанией на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов был "катастрофичным решением". Новобранцы при отборе в войска сталкивались с бюрократическими препонами, что отталкивало их от службы в Вооруженных силах королевства. Это привело к тому, что количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тысяч в 2017 году.

Опросы среди контрактников выявили, что они жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни.

Даже элитная Шотландская гвардия, один из самых престижных пехотных батальонов страны, испытывает нехватку в военнослужащих. Для его пополнения необходимо более 600 солдат. На данный момент к выполнению операций готовы приступить только 339 военных.

Согласно отчету, Сухопутным войскам Великобритании нужно 14 984 солдата. Сейчас страна может отправить на поле боя только около 11 тысяч.

"Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире", — уверен полковник Ричард Кемп.

"Своих" "Трех мушкетеров" снимут во Франции

СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетера", сообщает Variety.

По информации издания, проект будет состоять из двух частей, а бюджет составит 73 миллиона долларов. Ключевые роли исполнят Франсуа Сивиль, Венсан Кассель и Ева Грин, которая станет коварной Миледи. Полный актерский состав объявят позже.

​Оба художественных фильма под названиями "The Three Musketeers – D’Artagnan" ("Три мушкетера — Д’Артаньян) и "The Three Musketeers – Milady" ("Три мушкетера — Миледи") снимет режиссер Мартен Бурбулон, создавший комедии "Любовь вразнос" и "Развод по-французски". Сценарий написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Сейчас фильмы находятся на стадии подготовки к съемкам. Сообщается, что их будут снимать одновременно в конце лета во Франции.

Ранее по мотивам произведения французского писателя было создано более 150 экранизаций, первая из них была в 1898 году. В числе самых известных: "Человек в железной маске" (1998) с Леонардо Ди Каприо, Джоном Малковичем и Джереми Айронсом в главных ролях, "Мушкетеры" (2011) с Орландо Блумом и Милой Йовович и, конечно, советский телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским.

