Пока вы спали: "Путин с клыками", Трамп без импичмента, пекинские тайны

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Заявления президента России на встрече с главредами российских СМИ, исход сенатского голосованию по отрешению от должности 45-го президента США, чем не поделился Китай с экспертами ВОЗ – основные темы нашего обзора.

Болезненная реакция на чужие успехи

Достижения России в различных областях раздражают, отсюда и появляется политика сдерживания, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями массмедиа, кадры которой показали по "России 24".

"Вот с учетом того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание. Это не единственное достижение, у нас много достижений. Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания", – сказал он.

По словам президента, этот курс проявился, как только Россия стала стабилизироваться.

"Ну вы чего, этого не понимаете, что ли, не видите? Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", – добавил глава государства.

Российский лидер вспомнил и выпады западной прессы против него лично.

"Вы что, не помните, как меня рисовали с клыками и кровь капала?... "Пари матч", по-моему... Да таких картинок было много. И свои дискуссии я хорошо помню на этот счет", – отметил Путин.

Оппоненты РФ, подчеркнул он, в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться "оттаскивать" Россию от пространства СНГ, используя амбициозных и жаждущих власти людей.

"Наше влияние на постсоветском пространстве, как бы то ни было, оно растет. При всех сложностях. Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет", – констатировал Путин.

Президент России также заявил, что РФ не бросит Донбасс несмотря ни на что, но прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.

"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами – я говорю на наших с вами, потому что вы – четвертая власть – на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ.

Трамп: следствие закончено, забудьте...

Оправданный Сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу 45-й президент США назвал процесс несостоявшегося импичмента "охотой на ведьм" и пообещал "продолжить путь к величию Америки".

Инициатива осудить Трампа не нашла поддержки у необходимого для этого числа членов верхней палаты конгресса. За проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы были 67 голосов из 100.

Former President Trump releases statement following acquittal on article of impeachment for "incitement of insurrection." https://t.co/JFAirSFMTt — NBC News (@NBCNews) February 13, 2021

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"Это еще одна стадия величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Никакому президенту не приходилось проходить через это", – говорится в письменном заявлении Трампа, которое цитирует NBC.

"В последующие месяцы я многим поделюсь с вами, и я рассчитываю продолжить наш невероятный совместный путь к достижению величия Америки для всего нашего народа", – заявил бывший хозяин Белого дома.

"У нас впереди очень много работы, и скоро мы представим концепцию яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки", – добавил Трамп.

Он не привел более подробных планов и не сказал, собирается ли баллотироваться на пост президента вновь.

Спецам не дали "припасть к истокам"

Всемирной организации здравоохранения необходимо получить больше данных от Китая о происхождении коронавируса, заявил глава международной группы экспертов ВОЗ, посещавшей китайский город Ухань, Питер Бен Эмбарек.

"Нам нужно больше данных. Мы запрашивали больше данных", – сообщил глава группы ВОЗ агентству Франс Пресс.

Питер Бен Эмбарек выразил свое разочарование из-за отсутствия доступа к необработанным данным о коронавирусе.

The United States and a World Health Organization expert demanded more data from Beijing on Saturday about the origins of the #coronavirus pandemic, after a #WHO mission to #China struggled to make headwayhttps://t.co/jfh3qB5Fzj — AFP News Agency (@AFP) February 13, 2021

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на экспертов, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране. По их словам, китайские власти отклонили запросы на предоставление ВОЗ данных о 174 случаях заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки в Ухане в декабре 2019 года, а также о возможных случаях до вспышки.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Во вторник эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

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