Пока все спали: памятная дата, тест для "британца" и страна без интернета

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Пятнадцатого февраля ежегодно отмечается День воина-интернационалиста. В этот день 32 года назад завершилась война в Афганистане, которая длилась 10 лет и в которой Советский Союз потерял убитыми более 15 тысяч солдат и офицеров.

Эта трагическая дата памятна и для жителей Молдовы. Во время войны в Афганистане 1979-1989 годов в боевых действиях участвовали более 12 тысяч жителей нашей страны, из которых около 700 получили ранения, а 301 человек погиб.

В их честь во многих населенных пунктах Молдовы установлены мемориалы, памятники, обелиски. Ежегодно 15 февраля у них собираются прошедшие боевые действия ветераны-афганцы, представители власти и силовых ведомств, молодежь.

В этом году из-за пандемии число людей, которые собираются участвовать в массовых мероприятиях, будет ограничено.

Ранее правительство Молдовы постановило, что по всей стране 15 февраля будут проведены богослужения, памятные церемонии, возложения цветов в память об уроженцах Молдовы, павших в Афганистане. Также будет организована выставка исторических документов и материалов, посвященных войне, установлены мемориальные доски в учебных заведениях, пройдут встречи с ветеранами.

Тест для "британца"

В российском Центральном НИИ эпидемиологии сообщили о завершении разработки первой в мире тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Тест-система была зарегистрирована, и испытания на клинических образцах с мутацией вируса доказали ее высокую точность.

Новая технология, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.

Страна без интернета

В Мьянме, где в начале февраля к власти пришли военные, практически полностью отключен интернет. Об этом сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.

Уже две недели в стране не прекращаются акции протеста, направленные против нового порядка. Военные, ранее пришедшие к власти, объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения и ограничили доступ в интернет. Теперь же на фоне протестов активность жителей страны в Сети была снижена до минимума.

По данным НПО, 14 февраля в стране зафиксировано "почти полное отключение интернета", доступ в Сеть упал до 14% от обычного уровня "вслед за информационной блокадой по приказу властей".

"Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность", – написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.

Напомним, 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год.

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