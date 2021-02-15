"Бросовое" тепло будет заряжать батареи гаджетов и аккумуляторы автомобилей

Международная группа исследователей создала экономичный материал для получения электроэнергии из неисчерпаемого ресурса – калорий, которыми "бесплатно греют атмосферу" человеческое тело и выхлопные газы.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с зарубежными коллегами представили новую экономичную электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани, сообщила пресс-служба вуза.

Модули на основе таких ячеек позволят преобразовать бросовое, попутное тепло в электроэнергию и смогут в перспективе заряжать носимые гаджеты прямо на руке, а автомобильные аккумуляторы – теплом выхлопных газов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Sustainability.

Работа термоячеек основывается на так называемом эффекте Зеебека: в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает электродвижущая сила (ЭДС), если места контактов имеют разную температуру. Серьезным недостатком уже существующих современных образцов термоячеек является их низкая выходная мощность. Это существенно ограничивает область их применения.

Команда, в частности, решала проблему перехода от активно изучаемых электродов на основе углеродных нанотрубок к углеродным тканям – материалу более доступному и дешевому. Один грамм нанотрубок стоит примерно 100 рублей, в то время как грамм углеродной ткани – 7,5 рублей.

В результате экспериментов они обнаружили, что максимальная мощность для углеродного волокна, модифицированного металлическим титаном и оксидом титана, увеличилась до 25,2 мВт/м2, что обеспечивает КПД в 1,37%. Лучший мировой результат для термоячеек составляет около 3%, при этом в них использованы дорогостоящие массивы углеродных нанотрубок nanoforest, декорированные игольчатыми наночастицами платины.

Сегодня научный коллектив работает над дальнейшим повышением мощности полученных термоэлектрических модулей и планирует приступить к созданию опытных прототипов устройств на их основе.

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