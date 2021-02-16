Пока все спали: дороги по стандарту, женщина в ВТО и красный снег Антарктиды

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Кишиневские дороги в ближайшем будущем существенно прибавят в качестве дорожного покрытия. Об этом заявляют столичные власти. В молдавской столице идет процесс внедрения EN (европейского стандарта) в сфере ремонта дорог.

После того, как будут изучены и воплощены в жизнь все технические условия новых высоких стандартов, возможно, муниципальные власти полностью откажутся от технологии "холодного асфальта".

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что при ремонте улицы 31 августа 1989 года Chisinauproiect будет сотрудничать с Институтом научных исследований в строительстве, Moldova Standard и Госадминистрацией автомобильных дорог, чтобы определить спецификации в соответствии с EN и обновить их в проекте.

Также соответствующими управлениями будет определен список производителей и лабораторий, которые готовы перейти, находятся в процессе или уже имеют возможности производить и сертифицировать материалы в соответствии со стандартами EN.

"Я попросил ответственных лиц связаться с этими производителями и обсудить цены в соответствии с планируемыми объемами закупок. Технические условия с новыми спецификациями для асфальтовых материалов и смесей будут обновлены, будут объявлены соответствующие тендеры," – заверяет генпримар Кишинева.

Чебан также сообщил на своей официальной странице в соцсети, что для содержания дорог в зимний период МП Exdrupo будет использовать существующие запасы холодного асфальта, но параллельно предприятие должно готовиться к переходу на европейский стандарт для закупок асфальта.

Женское управление ВТО

Всемирную торговую организацию (ВТО) впервые возглавит женщина. В понедельник генсовет организации утвердил на пост генерального директора представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалу. Она стала первой женщиной и первой африканкой, занявшей пост генерального директора ВТО за всю историю существования организации.

Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года, сообщает РИА Новости.

Новая глава ВТО родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Красный снег Антарктиды

Вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" ученые обнаружили необычное явление – "цветение" снега. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"В конце антарктического лета… в этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей", — сообщил центр.

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Споры начинают прорастать тогда, когда погодные условия становятся благоприятными.

Красный цвет проявляется из-за каротинового слоя, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей, а зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, пишут Известия.

Такое природное явление, как "цветение" снега, способствует изменению климата, так как из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, именно поэтому таяние начинает ускоряться.

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