Пока все спали: вакцина-алмаз, столичный вандализм и хорошие новости от ВОЗ

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении смертности от коронавируса за неделю.

По информации организации, за прошедшую неделю число зарегистрированных смертей от коронавирусной инфекции существенно снизилось примерно на 10%, пишет РИА Новости.

"На прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей, что на десять процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Также снизилось и число заражений в мире. На прошлой неделе COVID-19 заболели на 16% меньше людей, чем на предыдущей, — около 2,7 миллиона человек.

В то же время, по данным организации, вызывающие обеспокоенность британский, южноафриканский и бразильский варианты заболевания продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, британский штамм обнаружен уже в 94 странах, южноафриканский — в 46, а бразильский — в 21.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 109 миллионов.

По данным на утро 17 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 109 491 385. Из них 2 418 416 человек скончалось.

На первой строчке по числу инфицированных – США (27 753 415). Следом идут Индия (10 925 710) и Бразилия (9 921 981).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (4 070 332), Россия (4 053 535), Франция (3 548 452), Испания (3 096 343), Италия (2 739 591), Турция (2 602 034) и Германия (2 352 766).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 322 406 случаев заражения, в Румынии – 765 970, в Молдове – 171 514.

Вандализм не пройдет!

Как ни печально, но случаи порчи муниципального имущества в Кишиневе не прекращаются. На этот раз "досталось" столичному парку "Ла Извор", где был частично разбит отремонтированный в конце прошлого года фонтан.

По заверению кишиневского градоначальника Иона Чебана, муниципальные службы оперативно вмешались и восстановили разрушенный фонтан. Кроме того, на участке установлены цветочные горшки, которые будут перекрывать доступ автомобилей.

"Я попросил полицию установить личности виновных в этом акте вандализма и привлечь их к ответственности. Случай произошел в минувшие выходные. Считаю, что все данные этой истории должны быть обнародованы. Неважно, кто совершил это преступление - несовершеннолетние, девочки, мальчики, добровольно или невольно. Мы опубликуем их фотографии, чтобы мир знал "героев" сегодняшнего дня", – заявил Чебан на своей странице в соцсети.

В этой связи вновь обратила на себя внимание проблема недостаточного уровня охраны в столичных парках.

"Мы неоднократно обращались с просьбой к руководителям подразделений, чтобы на всех муниципальных проектах прошлого и этого года, были установлены системы видеонаблюдения" – напомнил Чебан подчиненным.

Алмаз имени вакцины

Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса – "Спутник V".

Об этом сообщила одна из российских алмазодобывающих компаний. Отмечается, что 100,53-каратный алмаз имеет форму уплощенного октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

"Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки – исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни", – говорится в сообщении гендиректора компании Сергея Иванова, размещенном на официальном сайте.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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