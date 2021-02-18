Пока все спали: за рэп – в тюрьму, запретный тест и мир не без добрых людей

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. По Испании прокатилась волна протестов. Поклонники неоднозначного творчества рэп-исполнителя Пабло Аселя вышли на улицы, протестуя против приговора, вынесенного артисту испанским судом.

Начинавшиеся мирно протесты быстро переросли в беспорядки, полиция применила спецсредства для усмирения демонстрантов, несколько десятков человек были задержаны.

В частности, в Каталонии, где беспорядки произошли в ряде городов, в том числе в Барселоне, задержаны 29 человек, сообщают РИА Новости. Барселоне и Лериде пострадали восемь человек, сообщает служба скорой помощи в Twitter, в основном ранения легкие, один человек получил травмы средней степени тяжести, два человека доставлены в больницы.

По данным газеты País, в Мадриде задержаны 14 человек. В ходе протестов пострадали как минимум пять полицейских, есть пострадавшие и среди протестующих.

Митинги в поддержку Аселя проходят и в других городах Испании, они также закончились беспорядками. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродовали фасад полицейского участка.

Ассель не в первый раз привлекается к ответственности за свои резкие и зачастую нецензурные композиции, в которых он критикует власти и испанскую королевскую семью.

Запретный тест

Во Франции Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) ввело запрет на продажу и распространения теста, который якобы позволял обнаружить в моче антитела к COVID-19.

"Мы не имеем никаких доказательств эффективности этого теста, учитывая, что антитела, как правило, не обнаруживаются в моче… Таким образом, мы приняли решение о запрещении его продажи", - говорится в коммюнике агентства.

Речь идет об экспресс-тесте для самостоятельного использования, производящегося в Шанхае. Регулятор отметил, что производители, кроме того, не получили сертификат соответствия на свою продукцию при выходе на французский рынок.

Благодарность за доброе дело

Пожилая женщина из Ниспоренского района Молдовы потеряла на улице свои деньги. Но впасть в отчаяние не успела, так как сумма была возвращена ей сознательным и неравнодушным человеком.

Местная 25-летняя жительница нашла потерянные на улице деньги, себе их не взяла, а обратилась в полицию, которая уже нашла хозяйку денежной суммы.

От управления полиции Ниспорен женщина получила официальную благодарность: "Ценим жест молодой женщины и уверены, что это хороший пример для подражания".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova