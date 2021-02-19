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Снимок поверхности Марса

Пока все спали: фото с Марса, вновь самый богатый и дроны не дадут утонуть

© Sputnik
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Тема:
Самое интересное за ночь (543)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210219/33692870/poka-vse-spali-foto-s-marsa-vnov-samyy-bogatyy-i-drony-ne-dadut-utonut.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Американский ровер Perseverance ("Настойчивость") минувшей ночью вошел в атмосферу Марса и совершил успешную посадку на поверхность планеты.

Касание о поверхность планеты произошло в кратере Езеро (Jezero), передает РИА Новости. Посадка велась в автономном режиме, причем сигнал с Земли до ровера шел примерно 11 минут, столько же необходимо для получения данных с ровера обратно.

Через три минуты после посадки аппарат уже передал первый черно-белый снимок Марса, который NASA тут же обнародовала.

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Публикация от NASA (@nasa)

Президент США Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Об этом рассказал на брифинге исполняющий обязанности руководителя NASA Стив Джурчик.
"Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США, и его первые слова были: "Поздравляю, парень!" – рассказал он.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На его борту находится устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

Илон Маск – вновь самый богатый человек планеты

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира.  Об этом сообщает агентство Блумберг.

Илон Маск. Архивное фото.
© AFP 2020 / ERIC PIERMONT
Маск - Путину: "Было бы большой честью поговорить с вами"

На непродолжительное время Маск уступил это звание основателю Amazon Джеффу Безосу, но теперь снова возглавил список миллиардеров,

После очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Маска оценили в 199,9 миллиарда долларов. На счету Безоса — "всего" 194,2 миллиарда.
Напомним, Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021-го. Именно в этот день его впервые обошел Маск. Правда, триумф оказался недолгим: основатель Tesla смог продержаться на вершине рейтинга всего один день. Сколько продлится нынешнее лидерство Маска - предугадать невозможно.

Дроны на страже порядка

Безумие на льду озера Гидигич: как сделал мотоциклист
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Безумие на льду одного из озер в Молдове: что там произошло
В Молдове Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям решил усовершенствовать систему наблюдения за людьми, выходящими на лед местных водоемов и подвергающих свою жизнь опасности.

Инспекторы теперь будут применять дроны для наблюдения за любителями подледной рыбалки и информирования их о рисках на озерах и реках, где они занимаются любимым делом.

Новое оборудование уже было протестировано сотрудниками ГИЧС на озере недалеко от села Ватра муниципия Кишинев.

Как раз в это же время десятки рыбаков, несмотря на предупреждения специалистов, вышли на лед. Именно они стали первыми, кто был оповещен с помощью новой системы об опасности тонкого льда.

Подобные действия ГИЧС будут проводить и в будущем, также спасатели продолжат устно предупреждать людей об опасности, грозящей им на льду.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года в Молдове на водоемах погибли семь человек, в их числе двое детей.

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