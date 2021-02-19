Пока все спали: фото с Марса, вновь самый богатый и дроны не дадут утонуть

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Американский ровер Perseverance ("Настойчивость") минувшей ночью вошел в атмосферу Марса и совершил успешную посадку на поверхность планеты.

Касание о поверхность планеты произошло в кратере Езеро (Jezero), передает РИА Новости. Посадка велась в автономном режиме, причем сигнал с Земли до ровера шел примерно 11 минут, столько же необходимо для получения данных с ровера обратно.

Через три минуты после посадки аппарат уже передал первый черно-белый снимок Марса, который NASA тут же обнародовала.

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Президент США Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Об этом рассказал на брифинге исполняющий обязанности руководителя NASA Стив Джурчик.

"Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США, и его первые слова были: "Поздравляю, парень!" – рассказал он.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На его борту находится устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

Илон Маск – вновь самый богатый человек планеты

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира. Об этом сообщает агентство Блумберг.

На непродолжительное время Маск уступил это звание основателю Amazon Джеффу Безосу, но теперь снова возглавил список миллиардеров,

После очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Маска оценили в 199,9 миллиарда долларов. На счету Безоса — "всего" 194,2 миллиарда.

Напомним, Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021-го. Именно в этот день его впервые обошел Маск. Правда, триумф оказался недолгим: основатель Tesla смог продержаться на вершине рейтинга всего один день. Сколько продлится нынешнее лидерство Маска - предугадать невозможно.

Дроны на страже порядка

В Молдове Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям решил усовершенствовать систему наблюдения за людьми, выходящими на лед местных водоемов и подвергающих свою жизнь опасности.

Инспекторы теперь будут применять дроны для наблюдения за любителями подледной рыбалки и информирования их о рисках на озерах и реках, где они занимаются любимым делом.

Новое оборудование уже было протестировано сотрудниками ГИЧС на озере недалеко от села Ватра муниципия Кишинев.

Как раз в это же время десятки рыбаков, несмотря на предупреждения специалистов, вышли на лед. Именно они стали первыми, кто был оповещен с помощью новой системы об опасности тонкого льда.

Подобные действия ГИЧС будут проводить и в будущем, также спасатели продолжат устно предупреждать людей об опасности, грозящей им на льду.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года в Молдове на водоемах погибли семь человек, в их числе двое детей.

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