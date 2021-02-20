Пока все спали: "ковидный" кашель, на мопеде в трамвай и новый рекорд биткоина

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В России изучают возможность определения коронавируса по кашлю. В частности, больница №40 в Коммунарке участвует в таком исследовании.

Об этом сообщил главный врач учреждения Денис Проценко. По его утверждениям, еще в начале развития пандемии коронавируса в апреле 2020 года он слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек, так как "ковидный" кашель имеет характерный оттенок, сообщает РИА Новости.

"Есть несколько таких стартапов, в одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую мы можем проанализировать не только по кашлю на определенные сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию, вот то, чем мы сейчас занимаемся", - сказал Проценко.

По данным на утро 20 февраля, число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 110 687 323. Из них 2 450 499 человек скончалось.

На первой строчке по числу инфицированных – США (27 999 565). Следом идут Индия (10 963 394) и Бразилия (10 084 208).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (4 107 286), Россия (4 092 649), Франция (3 596 167), Испания (3 133 122), Италия (2 780 882), Турция (2 624 019) и Германия (2 381 259).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 340 054 случая заражения, в Румынии – 774 555, в Молдове – 175 183.

Экспресс-доставка на трамвае

В Москве доставщик пиццы, видимо, стремясь объехать московские пробки, заехал в трамвай прямо на мопеде.

В "Мосгортрансе" не оценили любовь хозяина мопеда к общественному транспорту и подали заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИА Новости (@ria_novosti)

Отмечается, что водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством — даже лишение свободы.

"Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров — это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил", - сообщил "Мосгортранс" в своем официальном Telegram-канале.

Биткоин бьет новые рекорды

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла новой психологической отметки и обновила исторический рекорд. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина на начало 20 февраля достигла 56 тысяч долларов.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9% за сутки.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.

После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova