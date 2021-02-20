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Медицинские работники в инфекционной больнице

Пока все спали: "ковидный" кашель, на мопеде в трамвай и новый рекорд биткоина

© Sputnik / Кирилл Брага
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В России изучают возможность определения коронавируса по кашлю. В частности, больница №40 в Коммунарке участвует в таком исследовании.

Обоняние
© CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma
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Об этом сообщил главный врач учреждения Денис Проценко. По его утверждениям, еще в начале развития пандемии коронавируса в апреле 2020 года он слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек, так как "ковидный" кашель имеет характерный оттенок, сообщает РИА Новости.

"Есть несколько таких стартапов, в одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую мы можем проанализировать не только по кашлю на определенные сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию, вот то, чем мы сейчас занимаемся", - сказал Проценко.

По данным на утро 20 февраля, число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 110 687 323. Из них 2 450 499 человек скончалось.

На первой строчке по числу инфицированных – США (27 999 565). Следом идут Индия (10 963 394) и Бразилия (10 084 208).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (4 107 286), Россия (4 092 649), Франция (3 596 167), Испания (3 133 122), Италия (2 780 882), Турция (2  624 019) и Германия (2 381 259).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 340 054 случая заражения, в Румынии – 774 555, в Молдове – 175 183.

Экспресс-доставка на трамвае

В Москве доставщик пиццы, видимо, стремясь объехать московские пробки, заехал в трамвай прямо на мопеде.

В "Мосгортрансе" не оценили любовь хозяина мопеда к общественному транспорту и подали заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

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Публикация от РИА Новости (@ria_novosti)

Отмечается, что водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством — даже лишение свободы.

"Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров — это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил", - сообщил "Мосгортранс" в своем официальном Telegram-канале.

Биткоин бьет новые рекорды

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла новой психологической отметки и обновила исторический рекорд. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина на начало 20 февраля достигла 56 тысяч долларов.

Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© Sputnik / Brian Smith
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По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9% за сутки.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.

После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.

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