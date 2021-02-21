Пока все спали: Марс в цвете, снежный коллапс и коллективный иммунитет

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. НАСА опубликовало новые фото Марса, полученные с аппарата Perseverance, находящегося на Красной планете. На этот раз фото цветные и в высоком разрешении.

На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.

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Космическое агентство даже завело для Perseverance персональный аккаунт в твиттере, который ведется от имени самого ровера. Так что каждое новое фото снабжено комментарием самого космического аппарата.

"Этот снимок с камеры на моем реактивном ранце запечатлел меня в воздухе как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли", — рассказывает Perseverance о новых фото.

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

Крым в сугробах

Настоящее снежное бедствие разыгралось в Крыму. Из-за сильного снегопада и ветра впервые перекрыт Крымский мост, всего за ночь в его районе выпала месячная норма осадков. Для расчистки трасс и помощи застрявшим на дорогах водителям пришлось прибегнуть к помощи военных.

Они помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, пишет РИА Новости.

"На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяженностью более 40 километров военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъемности", — цитирует агентство сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

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Сейчас погода на полуострове остается плохой, в трех районах Крыма из-за погодных условий ввели режим угрозы ЧС, а синоптики предупредили об угрозе схода лавин.

Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу?

Ученые из Медицинского университета в Инсбруке пришли к выводу, что у перенесших коронавирус достаточно долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19.

Они провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

"Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - заявил руководитель исследования Вегенер Борена.

Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.

По данным на утро 21 февраля, число случаев заражения COVID-19 в мире составило 111 052 160. Из них 2 460 186 человек скончалось.

На первой строчке по числу инфицированных – США (28 075 453). Следом идут Индия (10 977 387) и Бразилия (10 139 148).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (4 117 709), Россия (4 105 424), Франция (3 597 113), Испания (3 133 122), Италия (2 795 796), Турция (2 631 876) и Германия (2 388 421).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 346 527 случая заражения, в Румынии – 777 276, в Молдове – 176 245.

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