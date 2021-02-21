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Танк Т-14 Армата. Архивное фото

Россия планирует оснастить армию страны танками "Армата" в 2022 году

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210221/33720235/russia-planiruet-osnastit-armiyu-strany-tankami-Armata-v-2022-godu.html

Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения – начнет стабильно поставляться в российские войска к 2022 году.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Через год планируется наладить серийные поставки нового танка "Армата" в российскую армию.

Об этом заявил разработчик машины – генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022-го мы выйдем на устойчивые серийные поставки", — сказал Терликов на встрече с журналистами.

Он также заверил, что предприятия "Росатома" сделают штатный боеприпас для танка уже к концу этого года.

Танки Т-14 Армата. Архивное фото
Фотохост-агентство
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Генконструктор также рассказал, что "Уралвагонзавод" в настоящий момент обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний "Арматы", готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации танков и подготовки операторов. Также на повестке вопрос снижения стоимости производства, пишет РИА Новости.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

"Армату" впервые представляют за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.

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