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Ситуация в Ереване.

Пока вы спали: ситуация в Ереване, авиаудар по Сирии, из КНДР – на дрезине

© Sputnik / Асатур Есаянц
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КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Протестные акции в столице Армении, атака авиации США по сирийской территории, необычный способ выбраться из Северной Кореи – три главные темы обзора.

Палаточный городок и полевые кухни перед парламентом

Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, передает корреспондент РИА Новости.

В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Сторонники оппозиции установили здесь пять больших палаток и несколько поменьше. Они жгут костры, чтобы согреться. Около палаток можно заметить заготовленные дрова, упаковки с водой и мусор.

Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
© Sputnik
Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
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Погреться к кострам пускают и стражей порядка. Они мирно обсуждают с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.

В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.

Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Премьер-министр Никол Пашинян на митинге. Архивное фото.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Пашинян: ситуация в Армении управляемая, я не намерен покидать страну

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошло несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.

Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

"Соразмерный ответ", который "направлен на деэскалацию"

США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил по приказу президента Джо Байдена, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Сергей Михайлов
© Photo : РИСИ
Михайлов: "ястребы из США", или Как политика Байдена отразится на Молдове

"По распоряжению президента Байдена Вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", – говорится в заявлении Кирби.

Отмечается, что американской стороне удалось разрушить ряд объектов на пограничном пункте, использовавшемся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

"Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", – добавил Кирби.

Также, утверждает представитель Пентагона, эти действия направлены на "деэскалацию общей ситуации" как в Восточной Сирии, так и в Ираке.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что, нанося удар в САР, Вашингтон руководствовался разведывательной информацией иракской стороны.

Из Северной Кореи – на самодельной дрезине

Вернувшиеся на родину сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей уже вылетели из Владивостока в Москву, сообщает представительство МИД во Владивостоке в своем аккаунте в Facebook.

"Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей... На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом", – говорится в публикации.

Ранее МИД в своем Telegram-канале разместил кадры выезда сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине. Транспортное средство толкали сами сотрудники дипмиссии.

Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и члены их семей.

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