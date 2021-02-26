Пока вы спали: ситуация в Ереване, авиаудар по Сирии, из КНДР – на дрезине

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КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Протестные акции в столице Армении, атака авиации США по сирийской территории, необычный способ выбраться из Северной Кореи – три главные темы обзора.

Палаточный городок и полевые кухни перед парламентом

Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, передает корреспондент РИА Новости.

В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Сторонники оппозиции установили здесь пять больших палаток и несколько поменьше. Они жгут костры, чтобы согреться. Около палаток можно заметить заготовленные дрова, упаковки с водой и мусор.

Погреться к кострам пускают и стражей порядка. Они мирно обсуждают с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.

В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.

Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошло несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.

Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

"Соразмерный ответ", который "направлен на деэскалацию"

США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил по приказу президента Джо Байдена, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"По распоряжению президента Байдена Вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", – говорится в заявлении Кирби.

Отмечается, что американской стороне удалось разрушить ряд объектов на пограничном пункте, использовавшемся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

"Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", – добавил Кирби.

Также, утверждает представитель Пентагона, эти действия направлены на "деэскалацию общей ситуации" как в Восточной Сирии, так и в Ираке.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что, нанося удар в САР, Вашингтон руководствовался разведывательной информацией иракской стороны.

Из Северной Кореи – на самодельной дрезине

Вернувшиеся на родину сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей уже вылетели из Владивостока в Москву, сообщает представительство МИД во Владивостоке в своем аккаунте в Facebook.

"Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей... На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом", – говорится в публикации.

Ранее МИД в своем Telegram-канале разместил кадры выезда сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине. Транспортное средство толкали сами сотрудники дипмиссии.

Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и члены их семей.

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