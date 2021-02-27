Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID-19 и возможности ВС России

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В ночь на субботу в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 01.16. Его магнитуда составила 2,2. А очаг находился во Вранче на глубине 99 километров.
Всего в феврале 2021 года в Румынии зарегистрировали 26 землетрясений. Самое сильное было 24 февраля. Тогда магнитуда составила 3,9.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 113,4 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 113 миллионов 415 тысяч 604. Из них 63 миллиона 992 тысячи 563 человека выздоровели, 2 миллиона 517 тысяч 422 скончались.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (28 миллионов 486 тысяч 394). Следом идут Индия (11 миллионов 79 тысяч 979) и Бразилия (10 миллионов 455 тысяч 630).
На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 381 тысяча 273 случая заражения, в Румынии - 795 тысяч 732, в Молдове - 183 тысячи 338.
Уникальные возможности вооруженных сил РФ
Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности, в их рядах есть бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы РФ и ее безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сил специальных операций.
Также Путин считает, что в настоящее время можно "с полным основанием сказать, что у России есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности".
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