Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID-19 и возможности ВС России

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В ночь на субботу в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 01.16. Его магнитуда составила 2,2. А очаг находился во Вранче на глубине 99 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в феврале 2021 года в Румынии зарегистрировали 26 землетрясений. Самое сильное было 24 февраля. Тогда магнитуда составила 3,9.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 113,4 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 113 миллионов 415 тысяч 604. Из них 63 миллиона 992 тысячи 563 человека выздоровели, 2 миллиона 517 тысяч 422 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (28 миллионов 486 тысяч 394). Следом идут Индия (11 миллионов 79 тысяч 979) и Бразилия (10 миллионов 455 тысяч 630).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 175 тысяч 757), Великобритания (4 миллиона 175 тысяч 315), Франция (3 миллиона 746 тысяч 707), Испания (3 миллиона 188 тысяч 553), Италия (2 миллиона 888 тысячи 923), Турция (2 миллиона 683 тысячи 971) и Германия (2 миллиона 436 тысяч 506).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 381 тысяча 273 случая заражения, в Румынии - 795 тысяч 732, в Молдове - 183 тысячи 338.

Уникальные возможности вооруженных сил РФ

Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности, в их рядах есть бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы РФ и ее безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сил специальных операций.

По словам российского лидера, "создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы".

Также Путин считает, что в настоящее время можно "с полным основанием сказать, что у России есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности".

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