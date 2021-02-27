Учения НАТО стартовали в Черном море

В ходе учений планируется отработать сценарии по борьбе с подводными угрозами, которые включают в себя гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Международные учения НАТО Poseidon 21 стартовали 27 февраля в черноморском порту Констанца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Военно-морских сил Румынии.

"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции. Poseidon 21 – учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Генштаба ВМС Румынии.

В ходе учений планируется отработать сценарии по борьбе с подводными угрозами, которые включают в себя гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Также будет проверена подготовка противостояния авиации, кораблям и подводным лодкам противника, протестирована буксировка поврежденных судов, заправка топливом на воде, оказание первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.

В учениях участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval – их предоставила Румыния. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon и водолазов. Также в учениях будут задействованы учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.

Poseidon 21 – часть программы НАТО по усиленной подготовке союзников. Учения должны завершиться 6 марта. Румыния предложила на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году усилить меры безопасности на юго-восточном фланге Европы, а также обеспечить дальнейшее присутствие в регионе Черного моря.

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