16:26 27 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото

Учения НАТО стартовали в Черном море

© Public Domain / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
В мире
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/1b/33801134.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210227/33801228/ucheniya-nato-startovali-v-chernom-more.html

В ходе учений планируется отработать сценарии по борьбе с подводными угрозами, которые включают в себя гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Международные учения НАТО Poseidon 21 стартовали 27 февраля в черноморском порту Констанца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Военно-морских сил Румынии.

Иван Коновалов
© Photo : provided by Ivan Konovalov
Коновалов: угроза с Запада, или Почему Молдова никогда не вступит в НАТО
"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции. Poseidon 21 – учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Генштаба ВМС Румынии.

В ходе учений планируется отработать сценарии по борьбе с подводными угрозами, которые включают в себя гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Также будет проверена подготовка противостояния авиации, кораблям и подводным лодкам противника, протестирована буксировка поврежденных судов, заправка топливом на воде, оказание первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.

Встреча стран НАТО в Брюсселе.
© Photo : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Жители Молдовы по-прежнему против вступления страны в НАТО
В учениях участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval – их предоставила Румыния. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon и водолазов. Также в учениях будут задействованы учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.

Poseidon 21 – часть программы НАТО по усиленной подготовке союзников. Учения должны завершиться 6 марта. Румыния предложила на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году усилить меры безопасности на юго-восточном фланге Европы, а также обеспечить дальнейшее присутствие в регионе Черного моря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Столтенберг: НАТО значительно усилилось на восточном направлении
Североатлантический потенциал: может ли Молдова вступить в НАТО
"Ударим русских в уязвимое место": что задумали в НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
Окницкие железнодорожники голодают и готовы к отчаянным мерам
Видео: Железнодорожники Окницы будут продолжать протесты, пока не получат зарплату
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться