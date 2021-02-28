Пока все спали: два землетрясения, визит Мишеля и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Румынии произошло два землетрясения. Согласно данным Национального института физики Земли, первый толчок зарегистрировали в 23.13. Его магнитуда составила 4,2. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 126 километров.
Что касается второго землетрясения, то приборы сейсмологов зарегистрировали его 28 февраля в 02.11. На этот раз магнитуда составила 2,8, а очаг во Вранче залегал на глубине 133 километров.
Всего в феврале 2021-го в Румынии зарегистрировали 28 землетрясений.
Визит Мишеля
Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье прибудет в Молдову, где встретится с президентом Майей Санду. Визит в нашу страну – часть турне по странам Восточного партнерства. Затем европейский чиновник отправится в Грузию и на Украину, сказано в Твиттере его пресс-секретаря Баренда Лейтца.
"В воскресенье президент Европейского совета поедет в Молдову, чтобы встретиться с Маей Санду перед полетом в Грузию для встречи с Зурабишвили и посетит Восточную Украину с президентом Украины Зеленским", - написал Лейтц.
Уточняется, что на повестке дня – поддержка восточных партнеров во время пандемии коронавируса, двусторонние отношения и региональные конфликты.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 113,8 миллиона.
К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 113 миллионов 784 тысячи 735. Из них 64 миллиона 243 тысячи 285 человек выздоровели, 2 миллиона 525 тысяч 401 скончались.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (28 миллионов 554 тысячи 465). Следом идут Индия (11 миллионов 96 тысяч 731) и Бразилия (10 миллионов 517 тысяч 232).
На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 389 тысяч 570 случаев заражения, в Румынии - 799 тысяч 164, в Молдове - 184 тысячи 856.
Еще одна вакцина одобрена в США
Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регулятора.
Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.
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