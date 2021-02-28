Пока все спали: два землетрясения, визит Мишеля и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Румынии произошло два землетрясения. Согласно данным Национального института физики Земли, первый толчок зарегистрировали в 23.13. Его магнитуда составила 4,2. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 126 километров.

Это самое сильное землетрясение в феврале 2021 года в Румынии. Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, могут ощущать и жители Молдовы.

Что касается второго землетрясения, то приборы сейсмологов зарегистрировали его 28 февраля в 02.11. На этот раз магнитуда составила 2,8, а очаг во Вранче залегал на глубине 133 километров.

Всего в феврале 2021-го в Румынии зарегистрировали 28 землетрясений.

Визит Мишеля

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье прибудет в Молдову, где встретится с президентом Майей Санду. Визит в нашу страну – часть турне по странам Восточного партнерства. Затем европейский чиновник отправится в Грузию и на Украину, сказано в Твиттере его пресс-секретаря Баренда Лейтца.

"В воскресенье президент Европейского совета поедет в Молдову, чтобы встретиться с Маей Санду перед полетом в Грузию для встречи с Зурабишвили и посетит Восточную Украину с президентом Украины Зеленским", - написал Лейтц.

Уточняется, что на повестке дня – поддержка восточных партнеров во время пандемии коронавируса, двусторонние отношения и региональные конфликты.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 113,8 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 113 миллионов 784 тысячи 735. Из них 64 миллиона 243 тысячи 285 человек выздоровели, 2 миллиона 525 тысяч 401 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (28 миллионов 554 тысячи 465). Следом идут Индия (11 миллионов 96 тысяч 731) и Бразилия (10 миллионов 517 тысяч 232).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 187 тысяч 166), Великобритания (4 миллиона 182 тысячи 772), Франция (3 миллиона 747 тысяч 263), Испания (3 миллиона 188 тысяч 553), Италия (2 миллиона 907 тысяч 825), Турция (2 миллиона 693 тысячи 164) и Германия (2 миллиона 444 тысячи 177).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 389 тысяч 570 случаев заражения, в Румынии - 799 тысяч 164, в Молдове - 184 тысячи 856.

Еще одна вакцина одобрена в США

Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регулятора.

Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.

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