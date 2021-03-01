ВВС США негласно признали провал истребителей F-35

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Военно-воздушные силы (ВВС) США в течение почти десяти лет вели разработки проекта F-35, однако сейчас были вынуждены признать, что силы и средства были потрачены практически впустую.

Об этом пишет американское издание Forbes, отмечая, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 пришлось существенно усложнить. Это замедлило разработку, а также увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководство ВВС США смирилось с тем фактом, что компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35 невозможно. Теперь же военные допускают, что им придется запустить новую программу.

"Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают "негласным признанием" того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась", — цитирует статью РИА Новости.

Авторы опубликованного материала при этом признают, что существует вероятность повтора "сценария" F-35 даже если американские ВВС все же предпримут разработки нового проекта: новый истребитель не придет на смену F-16, а снова окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным.

Напомним, программа создания истребителя-бомбардировщика F-35 обошлась США в 1,5 триллиона долларов, став самым дорогим проектом производства оружия в истории.

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