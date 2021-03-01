14:41 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Истребитель F-35. Архивное фото

ВВС США негласно признали провал истребителей F-35

© AP Photo / Ariel Schalit
В мире
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210301/33816646/vvs-usa-neglasno-priznali-proval-istrebiteley-F-35.html

Соединенные Штаты косвенно смирились с провалом программы создания F-35, которая должна была стать заменой главного американского истребителя – F-16.

КИШИНЕВ, 1 мар  – Sputnik. Военно-воздушные силы (ВВС) США в течение почти десяти лет вели разработки проекта F-35, однако сейчас были вынуждены признать, что силы и средства были потрачены практически впустую.

Истребитель F-35
© REUTERS / Axel Schmidt
Вялотекущая авиакатастрофа: над истребителем F-35 снова сгущаются тучи

Об этом пишет американское издание Forbes, отмечая, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 пришлось существенно усложнить. Это замедлило разработку, а также увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководство ВВС США смирилось с тем фактом, что компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35 невозможно. Теперь же военные допускают, что им придется запустить новую программу.

"Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают "негласным признанием" того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась", — цитирует статью РИА Новости.

Авторы опубликованного материала при этом признают, что существует вероятность повтора "сценария" F-35 даже если американские ВВС все же предпримут разработки нового проекта: новый истребитель не придет на смену F-16, а снова окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным.

Напомним, программа создания истребителя-бомбардировщика F-35 обошлась США в 1,5 триллиона долларов, став самым дорогим проектом производства оружия в истории.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет
Почему в США опять отложили серийное производство F-35


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться