Самый древний, очень крупный: в Южной Америке обнаружили останки титанозавра

Находка укрепляет идею о том, что этот гигантский вид рептилий появился на древнем суперконтиненте Гондвана.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

​Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.

Обнаруженный титанозавр Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину, возраст костей - 140 миллионов лет, что доказывает, что титанозавры зародились в начале мелового периода. До сих пор науке не были известны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.

Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале аргентинского палеонтологического общества Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры произошли на древнем суперконтиненте Гондвана.

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