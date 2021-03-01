Самый древний, очень крупный: в Южной Америке обнаружили останки титанозавра

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
Many thanks to @emanuel_pujol, who has published a wonderful review of the new 🦕described in the last issue of #Ameghiniana: _Ninjatitan zapatai_ #dinosaurs #titanosaur #Patagonia 👇👇👇👇 @Apaleontologica @mefpatagonia @CONICETDialoga @FundacionAzara https://t.co/Ax6eEXQ2OQ— Ameghiniana - A Gondwanan paleontological journal (@ameghiniana) February 28, 2021
Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.
Обнаруженный титанозавр Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину, возраст костей - 140 миллионов лет, что доказывает, что титанозавры зародились в начале мелового периода. До сих пор науке не были известны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.
Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале аргентинского палеонтологического общества Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры произошли на древнем суперконтиненте Гондвана.
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