Германия отвергла санкции США против "Северного потока – 2"

Кабинет министров ФРГ назвал такие меры со стороны Вашингтона посягательством на европейский суверенитет.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Правительство Германии ответило на запрос "зеленых" о строительстве "Северного потока - 2" и указало, что проект полностью соответствует законодательству ЕС.

Кабмин ФРГ намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций.

"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", – говорится в ответе на запрос.

Санкции США против газопровода кабмин страны отвергает как посягательство на европейский суверенитет.

В то же время федеральное правительство не исключает, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против немецкого фонда в поддержку "Северного потока – 2".

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