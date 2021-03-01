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Береговые объекты газопровода Северный поток – 2.

Германия отвергла санкции США против "Северного потока – 2"

© Sputnik / Екатерина Соловьева
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Кабинет министров ФРГ назвал такие меры со стороны Вашингтона посягательством на европейский суверенитет.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Правительство Германии ответило на запрос "зеленых" о строительстве "Северного потока - 2" и указало, что проект полностью соответствует законодательству ЕС.

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Кабмин ФРГ намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций.

"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", – говорится в ответе на запрос.

Санкции США против газопровода кабмин страны отвергает как посягательство на европейский суверенитет.

В то же время федеральное правительство не исключает, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против немецкого фонда в поддержку "Северного потока – 2".

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