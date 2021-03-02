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Международная космическая станция.

Свести риск утечки воздуха к минимуму: на МКС – второй этап аварийных работ

© Photo : Instagram/Sergey Kud-Sverchkov
В мире
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Sputnik Молдова
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Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до критических значений.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к заделке пленкой и герметиком второй трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Во вторник экипаж станции планировал начать окончательную заделку трещины длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в октябре 2020 года в промежуточной камере "Звезды". За пять дней космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.

Однако, согласно переговорам, космонавтам поставили другую задачу - заизолировать пленкой и герметиком вторую трещину в промежуточной камере "Звезды", находящуюся под трубопроводом системы обеспечения теплового режима, а также осмотреть еще одно возможное место утечки с помощью микроскопа.

Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС
© Photo : Roscosmos / Sergey Kud-Sverchkov
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Перед работами Рыжиков открыл люк в промежуточную камеру "Звезды", где находятся трещины. С пятницы, когда отсек был закрыт, давление в нем упало на 280 миллиметров ртутного столба - с 730 до 450 миллиметров.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту.

МКС.
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Для компенсации утечки МКС регулярно требуется надувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС вместе с россиянами работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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