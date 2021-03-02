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Выставка Ван Гог: Ожившие полотна 2.0.

Ван Гог по-прежнему в цене: за десять миллионов долларов ушел даже его эскиз

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Этот рисунок мастер сделал летом 1888 года во французском городе Арль (Прованс), который он назвал "Японией юга".

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Набросок картины "Молодая японка" авторства Винсента Ван Гога продан на торгах в Нью-Йорке за 10,4 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's.

Картина La Mousmé
© Vincent van Gogh (1853-1890)
Эскиз Ван Гога
"Молодая японка" Винсента Ван Гога (около 1888 года создания) собрала 10 436 000 долларов. Технически новаторский с поразительно разнообразным диапазоном штрихов, линий и точек, этот портрет отражает саму суть модели, которая ему позировала", – говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

Как уточняет газета Art Newspaper, рисунок был продан за 8,8 миллиона долларов – 10,4 миллиона долларов с комиссией. Это рекордно вырученная на аукционе сумма для рисунков Ван Гога. Аукционный дом не раскрывает, кто купил или продал эскиз.

Японская гравюра.
© Sputnik
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Этот рисунок Ван Гог сделал летом 1888 года во французском городе Арль (Прованс), который он назвал "Японией юга". На рисунке изображена девушка в возрасте от 12 до 14 лет. Художник в своей работе вдохновлялся японским искусством и романом француза Пьера Лоти "Мадам Хризантема". Он объяснял, что слово Mousmé (так картина называется в оригинале) – "одно из самых красивых в японском языке" и обозначает молодую девушку.

Оценочная стоимость эскиза лежала в диапазоне между 7 и 10 миллионами долларов. Размер рисунка – 31,3 на 23,9 сантиметра, в левом нижнем углу стоит подпись "Винсент". Набросок выполнен на бумаге карандашом, поверх которого художник работал тростниковой палочкой (каламом) и коричневой тушью.

Картина La Mousmé
© Public Domain / Vincent van Gogh (1853-1890)
Картина Mousmé

Сама картина "Молодая японка", которая был написана на основе наброска, висит в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.

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