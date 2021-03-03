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Танк Т-90 МС на Международном военно-техническом форуме Армия-2019

"Настоящий монстр": американское издание оценило новый российский танк

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210303/33843764/nastoyaschiy-monstr-amerikanskoe-izdanie-otsenilo-novyy-rossiyskiy-tank.html

Американский обозреватель отметил, что новый российский танк заметно быстрее, смертоноснее и живучее всех предыдущих.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Американский консервативный журнал о международной политике The National Interest назвал "монстром" российский танк Т-90М.

Военная техника на Международной выставке вооружений в Абу-Даби
© Sputnik / Сергей Субботин
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Аналитик издания отметил, что Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90 со множеством конструкционных улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты "Реликт", усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель, сообщает РИА Новости.

"Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников", - отметил обозреватель The National Interest.

Также сообщается, что Российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов. Американский автор также признает, что модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 "Армата".

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

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