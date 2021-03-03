Иван Федорович родился 2 марта: пополнение в звездном семействе

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Звездные супруги стали родителями. Радостную новость молодая мама сообщила в Instagram.
"Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г." – написала Паулина.
На прикрепленном к записи снимку актриса стоит беременная в черной пижаме, придерживая живот руками.
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Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком. У Федора Бондарчука есть двое взрослых детей, которые родились в браке с первой женой Светланой Бондарчук, и две внучки.
Пара поженилась в 2019-м году.
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