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Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева.

Иван Федорович родился 2 марта: пополнение в звездном семействе

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Пара поженилась в 2019 году. Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для Федора Бондарчука – третьим ребенком.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Звездные супруги стали родителями. Радостную новость молодая мама сообщила в Instagram.

"Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г." – написала Паулина.

На прикрепленном к записи снимку актриса стоит беременная в черной пижаме, придерживая живот руками.

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Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)

Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком. У Федора Бондарчука есть двое взрослых детей, которые родились в браке с первой женой Светланой Бондарчук, и две внучки.

Пара поженилась в 2019-м году.

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