Зачем Румынии американские артсистемы у границ Молдовы?

Система безопасности причерноморских стран планомерно демонтируется США и НАТО. Размещение тяжелых ударных вооружений альянса в Восточной Европе имеет вполне определенные цели и не останется без ответа со стороны Минобороны РФ, пишет военный обозреватель.

В Румынии объявлено о доставке в порт Констанца первой партии реактивных систем залпового огня HIMARS, которые принимает на вооружение национальная армия. Известно, что новую ударную систему первым получит 81-й батальон оперативно-тактических ракет, дислоцированный в населенном пункте Фокшаны, примерно в 70 километрах от молдавской границы.

Ранее Госдепартамент США одобрил поставку Румынии (в рамках программы "Иностранные военные продажи") 54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 контейнера с управляемыми РС M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 контейнера с управляемыми РС M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, 54 транспортно-заряжающих машин. Общая сумма контракта - около 1,25 млрд долларов.

Мобильная реактивная система залпового огня HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, транспортных узлов и других крупных целей – на дальности до 300 км. В радиусе боевого применения HIMARS противников у Бухареста нет.

Трудно объяснить, почему столь мощное оружие разворачивается на востоке Румынии, в 220 километрах от Тирасполя и в 270 километрах от арсенала близ села Колбасна (там с 1990-х годов накоплены сотни тысяч тонн боеприпасов и взрывчатых веществ).

Для понимания происходящего Госдепартамент США в 2019 году одобрил продажу Польше 20 пусковых установок HIMARS на сумму 655 миллионов долларов. Румыния получает в два с половиной раза больше – 54 пусковые установки. Таким образом, в Причерноморском регионе просматривается "направление главного удара" НАТО и формируется соответствующий "кулак".

Дубинка для спецопераций

Мобильная реактивная система залпового огня HIMARS создана и принята Пентагоном на вооружение в 2005 году – в интересах подразделений морской пехоты, Воздушно-десантных войск и сил быстрого развертывания.

Оборонительные действия специальным войскам не свойственны, их задача – десантироваться на побережье или в тылу противника, захватить и удержать плацдарм до прибытия подкрепления (морем или по воздуху) – для развития наступательных действий.

Тяжелая артиллерия HIMARS предназначена для оперативной переброски на любой театр военных действий. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике Stewart & Stevenson с колесной формулой 6х6 и способна стрелять через 10 минут после выгрузки из самолета С-130 Hercules или десантного корабля.

© AP Photo / The News Tribune/Peter Haley Cистема залпового огня HIMARS

В Германию в 2018 году вернулась американская 41-я артиллерийская бригада, в составе которой четыре батареи HIMARS – всего 36 пусковых установок с суммарным залпом в 216 реактивных снарядов и оперативно-тактических ракет. Для чего Бухаресту 54 пусковые установки РСЗО HIMARS – больше, чем положено по штату американской артиллерийской бригаде, и более 10% всех систем такого типа в арсенале Пентагона?

Могущество явно избыточное для 70-тысячной румынской армии, которая не располагает средствами переброски тяжелых вооружений на большие расстояния и занимает скромное 41-е место в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower.

Возможно, американские системы получены Румынией для ответственного хранения. А в нужный час появятся самолеты и корабли под звездно-полосатыми флагами, которые займутся переброской HIMARS поближе к России, к примеру в Херсонскую область. Чисто гипотетически, в боевой обстановке 41-я артиллерийская бригада армии США по пути в Грузию или на Украину может прихватить "румынские" системы HIMARS. Конспирологии здесь нет, ведь содержание маневров Пентагона в Черноморском регионе вполне прозрачно.

Сухопутные войска США в конце 2020 года отработали в Румынии тактику "высокотехнологичной войны": за несколько часов перебросили по воздуху из Германии на авиабазу Когэлничану две реактивные системы залпового огня HIMARS и произвели несколько ракетных пусков в сторону Черного моря. Напомню, от румынского до российского побережья – около 400 км, это расстояние непреодолимо для оперативно-тактических ракет HIMARS. И все же, по оценкам издания Forbes, румынская миссия Пентагона стала "посланием для Москвы" и "ракетным сюрпризом" для российской группировки войск в Крыму.

Аналогичные учения Rail Gunner Rush с боевой стрельбой систем HIMARS ранее состоялись в Эстонии, на расстоянии около 110 км от российской границы. Разумеется, никто не может гарантировать безопасность мирного населения в районах развертывания реактивных систем залпового огня.

Небоевые заслуги

Военно-политическое напряжение в регионе нарастает. Кишинев становится заложником американских вооружений и присутствия подразделений Пентагона в сопредельной Румынии. Согласно Конституции, Республика Молдова обладает нейтральным статусом, однако Кишинев и Бухарест еще в 2013 году заключили договор о военном сотрудничестве, который фактически подчиняет войска РМ румынскому Генштабу и позволяет румынским жандармам наводить "общественный порядок" на молдавской земле.

Аналитики близкого Пентагону центра RAND Corporation рассматривают сценарии, по которым войска США могут войти в Молдову для проведения совместных учений и не выйти под предлогом "российской угрозы".

Американские маневры и вооружения в Восточной Европе угрожают не столько России, сколько Румынии, странам Балтии и другим "площадкам" временного или постоянного развертывания оперативно-тактических ракет HIMARS, которые, к слову, могут оснащаться тактическими ядерными боеголовками. Москва вынуждена реагировать и разрабатывать ответные меры.

Российская Федерация не Афганистан, не Ирак и не Ливия. Войска и силы агрессора могут быть высокотехнологично уничтожены еще на переходе морем, на аэродромах в ходе погрузки-выгрузки или в воздухе. Российские ракетные комплексы берегового, морского и воздушного базирования действуют в режиме круглосуточного боевого дежурства и способны оперативно выполнить задачи по предназначению – если чей-то разум в какой-то момент все же уступит их самонадеянности. При этом позиции РСЗО в Румынии могут стать приоритетной целью для "Искандеров".

© Photo : Минобороны РФ ОТРК "Искандер"

В США изготовлено около 500 пусковых установок HIMARS, которые также приняты на вооружение в ОАЭ, Иордании, Сингапуре. Однако реальные боевые заслуги и эффективность HIMARS широкой общественности неизвестны. Система впервые применена в боевых условиях в рамках операции "Иракская свобода". Выполнено несколько сотен пусков ракет разных типов по различным объектам, данных об эффективности поражения нет.

Систему HIMARS разворачивали также в Афганистане, где 14 февраля 2010 года одним выстрелом были убиты 12 мирных жителей города Марджа (неизвестно, насколько велико отклонение реактивных снарядов от цели).

Международная коалиция во главе с США в 2018 году использовала ракеты HIMARS при ударах по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В боях с высокотехнологичным противником система не применялась.

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