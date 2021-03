Ан-124 "Руслан": зачем России возрождать производство авиагиганта

Тяжелый дальний военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который более 30 лет остается самым большим и совершенным из серийных аналогов в мире, может получить модернизированный облик и вторую жизнь в России.

В ходе совещания на ульяновском предприятии "Авиастар-СП" 2 марта министру обороны Сергею Шойгу предложили возобновить производство самолета Ан-124 "Руслан". На Ульяновском авиазаводе до 2004 года выпустили 36 из 56 машин этого типа, в 2020 году здесь отремонтировали шесть самолетов Ан-124, технологический уровень предприятия позволяет в кратчайшие сроки наладить серийное производство "Русланов".

Предложение ульяновских авиастроителей непростое, ведь ранее подобная инициатива много лет исходила от Министерства обороны РФ. Но что-то постоянно мешало этому проекту.

В Минпромторге РФ считали, что в производстве Ан-124 не было острой необходимости, ведь ремонт существующего парка позволяет эксплуатировать "Русланы" до конца 2040-х годов (ресурс работоспособности – 50000 часов, 10000 вылетов или 45 лет). С другой стороны, то же ведомство допускает производство аналогичного Ан-124 российского сверхтяжелого транспортного самолета после 2020 года. Возможно, именно сейчас открываются новые перспективы "Руслана" и российской военно-транспортной авиации (ВТА).

Тревожные события последних лет в Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках планеты доказали важность компоненты тяжелой ВТА для оперативной переброски войск, вооружений и материальных средств.

Напомним, базовый военно-транспортный "Руслан" способен со скоростью 850 км/час перенести 120 тонн на 4800 км (при загрузке 80 тонн максимальная дальность возрастает до 7500 км). Американский аналог Lockheed C-5 Galaxy значительно уступает по грузоподъемности. Однако в Минобороны РФ эксплуатируется лишь около десяти Ан-124. Новые вызовы и угрозы требуют количественного и качественного роста ВТА.

Непростая военно-политическая обстановка сохраняется в Сирии. Ситуация может потребовать мобильного подкрепления, поэтому на сирийской земле расширяется сеть оперативных аэродромов ВКС России.

Ранее военно-транспортная авиация (включая самолеты Ан-124) оперативно перебросила из России в Армению 1960 военнослужащих из состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе – со штатным вооружением и техникой (90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники). Подобные операции ВТА необходимо отрабатывать заранее, иметь резервные самолеты, экипажи, маршруты и аэродромы.

Погрузка миротворцев и военной техники.