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Второй по значимости после воды мировой ресурс тоже под угрозой дефицита

© CC0 / Pixabay / sunbeamphoto
В мире
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Sputnik Молдова
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Глобальные темпы использования этого природного богатства утроились за последние два десятилетия в результате бурной урбанизации.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Мировой "аппетит" к песку – одному из важнейших, но наименее оцененному сырью в мире, вряд ли утихнет в ближайшее время, однако проблема заключается в том, что в мире наметился его дефицит.

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Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на выступление климатологов во время вебинара, организованного аналитическим центром Chatham House.

По словам экспертов, это может стать величайшей проблемой XXI века.

Как пояснил климатолог программы ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци, паниковать не стоит, нужно изменить подход.

"Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но где-то этот процесс начинается", – цитирует телеканал климатолога.

Он подчеркнул, что люди думают, будто песок везде. Однако сейчас надо обратить внимание на то, что может произойти в следующие десятилетия, иначе возникнут перебои с поставками этого ресурса. Климатолог пояснил, что точно отследить его глобальное использование невозможно, только косвенно, оценив корреляцию между использованием песка и цемента.

Газовый факел на месторождении.
© Sputnik / Алексей Никольский
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Телеканал напомнил, что глобальные темпы использования этого ресурса утроились за последние два десятилетия в результате бурной урбанизации. Однако, несмотря на кажущуюся повсеместность, не любой песок подходит для строительства. Например, песчинки из пустыни слишком гладкие и круглые. В то же время виды песка с морского дна, побережья или из карьеров и рек имеют более угловатую форму, что позволяет им хорошо сцепляться друг с другом.
Как пояснила глава экологического руководства глобальной инициативы по наблюдению за песком Луиза Галлахер, связанные с ним проблемы необходимо решать.

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