Пока вы спали: Зеленский и Чаушеску, ЦРУ без шефа, британцы - о "Спутнике V"

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Заявленная перспектива для нынешнего украинского президента, слушания в Сенате США, отношение жителей Альбиона к российской вакцине - три главные темы нашего обзора.

Историческая аналогия

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.

Парламентарий обвинил Зеленского в построении фашистского режима на Украине и заявил, что глава государства санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек. По словам Рабиновича, это подразделение будет заниматься нападениями и физическим устранением неугодных властям журналистов и депутатов.

"То есть теперь на Украине можно избивать журналистов – Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно – Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно – Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" – заявил Рабинович.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Претензия – недостаточная жесткость

Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".

"Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", – написал Круз в Twitter.

Даже один сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, хотя и не остановить его полностью. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата Конгресса сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.

В конце февраля американская администрация внесла судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один санкционный список. Но сенатские "ястребы" утверждают, что ничего существенного команда Байдена не предприняла, потому что и судно, и компания и так уже были под ограничениями. Российский МИД назвал попытки Вашингтона остановить строительство трубопровода проявлением недобросовестной конкуренции.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые европейские страны. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила прокладку труб.

Строительство возобновилось спустя год – в декабре 2020-го "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. По оценке Nord Stream 2 AG, к концу января недостроенными оставались примерно 148 из 2460 километров обеих ниток газопровода: 120 — в водах Дании и 28 — в водах Германии.

"Приходится просить помощи у русских. Бедный ЕС"

Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях к статье журналиста Тима Стикингса раскритиковали политику вакцинации в Евросоюзе и выразили мнение, что это может привести к крушению ЕС.

Автор статьи обратил внимание, что накануне Германия одобрила вакцину компании AstraZeneca от коронавируса для людей старше 65 лет после первичного запрета на ее использование. По мнению журналиста, эта мера призвана ускорить "спотыкающуюся" программу вакцинации. При этом, как подчеркнул он, ЕС подыскивал себе "еще один спасательный круг", имея в виду начало экспертизы регистрационного досье препарата "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Стикингс также отметил, что в Германии звучат призывы воспользоваться российской вакциной, чтобы ускорить вакцинацию на фоне "хаоса с поставками" внутри ЕС и сомнений публики насчет вакцины компании AstraZeneca. В то же время в Великобритании темпы вакцинации куда выше, чем в странах Евросоюза, пояснил публицист.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что ситуации с вакцинацией демонстрирует недееспособность ЕС.

"Приходится просить помощи у русских. Бедный ЕС", – отреагировал LilleyBeau.

"Несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах", – утверждает Mister Belloc.

"Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают ее вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище" – заявил SpeakTruly.

"В ЕС начался конкретный бардак из-за вакцинации. Они позволили политике взять вверх над здравым смыслом и подвергли риску множество жизней. Их мантра насчет единства не работает: члены ЕС отделяются и заказывают собственные поставки из России и Китая. Если из этого ничего не выйдет, это покажет, насколько неумела брюссельская машина, когда дело доходит до реальных проблем", – считает пользователь с ником Cynical.

"Сколько европейцев погибло из-за того, что они играли в политику с Оксфордской вакциной? Теперь они рассматривают русскую вакцину!" – посетовал Paul.

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