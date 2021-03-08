В Мадриде запрещен митинг по случаю Международного женского дня

На прошлой неделе испанские власти в свете пандемии коронавируса запретили проведение всех массовых мероприятий, связанных с Международным женским днем, в автономном сообществе Мадрид.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Испанские профсоюзы, добивавшиеся разрешения провести в Мадриде митинг, посвященный Международному женскому дню, получили категорический отказ от Конституционного суда страны. Причина - опасность заражения коронавирусом.

Уровень заражения COVID-19 в Мадриде остается одним из самых высоких в стране. Так, в пятницу, 5 марта, он составлял 245 на 100 тысяч населения за две недели, притом что в Испании в среднем этот показатель - 149. За 7 дней в столичном регионе были выявлены 7,4 тысячи новых случаев заболевания, умерли 102 человека. Мадрид стал единственным испанским регионом, где было полностью запрещено проведения любых митингов.

На прошлой неделе испанские власти в свете пандемии коронавируса запретили проведение всех массовых мероприятий, связанных с Международным женским днем, в автономном сообществе Мадрид. Организаторы акций оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) – подали жалобы в Конституционный суд. Он принял их к рассмотрению, однако не дал разрешения на проведение акций.

В прошлом году многотысячная акция 8 марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения в стране жесткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.

Тем не менее организаторы настаивают на проведении всеобщей акции в понедельник вечером, призывая вывесить на балконах, окнах и дверях феминистическую символику и выйти на балконы в 20.00 по мадридскому времени.

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