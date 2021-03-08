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Сотрудники правоохранительных органов во время ежегодного Марша женщин, посвященного празднику 8 Марта, в Киеве

В центре Киева митинговали женщины: чего они требовали

© Sputnik / Стрингер
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В украинской столице проходи Марш женщин, ее участники требуют от властей страны скорейшей ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием.

КИШИНЕВ, 8 мар  – Sputnik. В Киеве в понедельник прошел Марш женщин. Его участницы требовали в числе прочего ратифицировать Стамбульскую конвенцию - документ, главной целью которого является предотвращение насилия против женщин, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал hromadske ("Общественное"), акция стартовала на Михайловской площади в Киеве, ее участники требовали от властей страны скорейшей ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним и прочими видами насилия в отношении женщин.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.

Полиция
© Sputnik / Osmatesco
Число случаев домашнего насилия в Молдове выросло

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

Напомним, Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами - членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Молдовой этот международный договор был подписан в Страсбурге в феврале 2017 года, но также пока не ратифицирован. 

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Теги:
Киев, митинг


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