"Спутник V" будут производить в Италии

По данным Итало-российской торговой палаты, производство вакцины "Спутник V" на Апеннинском полуострове должны запустить в июле.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

По данным Итало-российской торговой палаты, местное производство вакцины "Спутник V" должны запустить в июле.

"Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", - отмечается в сообщении. © Sputnik / Владимир Трефилов "Спутник V": положительная оценка главного инфекциониста США

Ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".

Торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур для обсуждения возможности производства вакцины "Спутник V" в Италии.

Напомним, вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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