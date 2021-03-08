20:25 08 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

"Спутник V" будут производить в Италии

© Sputnik / Павел Бедняков
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (97)
21910
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0e/33239964.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210308/33910472/Sputnik-V-budut-proizvodit-v-Italii.html

По данным Итало-российской торговой палаты, производство вакцины "Спутник V" на Апеннинском полуострове должны запустить в июле.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

По данным Итало-российской торговой палаты, местное производство вакцины "Спутник V" должны запустить в июле.

"Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", - отмечается в сообщении.
Ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Спутник V": положительная оценка главного инфекциониста США

Ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".

Торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур для обсуждения возможности производства вакцины "Спутник V" в Италии.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

Напомним, вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (97)

По теме

"Спутник V": положительная оценка главного инфекциониста США
Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе
Теги:
Италия, вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Красота как безумие: на что шли дамы, чтобы стать прекрасней
С Международным женским днем! Поздравление от десантников
Видео: Поздравление с 8 Марта с высоты 1000 метров
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться