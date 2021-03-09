Пока все спали: "кастрюльная" акция, подарок антимонархистам и новый локдаун

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КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Необычную форму протеста выбрали жители Мадрида, которым Конституционный суд Испании не дал разрешения на проведение акций в связи с 8 Марта. Городские власти испанской столицы на прошлой неделе вообще запретили проведение каких-либо массовых митингов и мероприятий из-за эпидемии COVID-19. Организаторы пытались оспорить это постановление в Высшем суде Мадрида, а затем и в Конституционном суде, однако все инстанции встали на сторону властей.

Поэтому желающие выразить свое мнение относительно равноправия женщин и прекращения дискриминации по гендерному признаку устроили "кастрюльную" акцию. Вечером восьмого марта они выходили на балконы или, высовываясь из окон, громко стучали в кастрюли, требуя изменений в общественной жизни страны.

Подарок противникам монархии

Мадрид стал единственным испанским регионом, где были запрещены митинги, власти других автономных сообществ призывают не допускать скопления людей, сообщает РИА Новости Уровень заражения COVID-19 в Мадриде остается одним из самых высоких в стране: в пятницу, 5 марта, он составлял 245 на 100 тысяч населения за две недели, притом что в Испании в среднем этот показатель 149. За 7 дней в столичном регионе были выявлены 7,4 тысячи новых случаев заболевания, умерли 102 человека.

В Великобритании все больше разгораются страсти вокруг интервью, данного принцем Гарри и его супругой Меган Маркл американскому телеканалу.

В беседе отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Многие в Британии в свете сказанного даже заговорили о том, что сам институт монархии в стране давно требует пересмотра.

Антимонархические организации решили воспользоваться ситуацией и начать обсуждение роли королевской семьи в жизни общества.

"Монархия сейчас переживает худший кризис с момента отречения монарха (Эдуарда VIII – ред.) от престола в 1936 году. Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть", – заявил глава антимонархической организации Republic Грэм Смит.

Британские политики, редко комментирующие проблемы в королевской семье, на этот раз вынуждены высказываться. В целом они не торопятся давать оценки действиям королевской семьи или Гарри и Меган, ограничиваясь осуждением явлений расизма в обществе.

Симпатии самих британцев разделились: по опросу социологов, 47% считают, что Гарри и Меган Маркл повели себя неподобающе. 29% опрошенных заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют Гарри и Меган. 31% сказал, что не чувствуют к супругам какой-либо симпатии. 39% опрошенных признались, что сопереживают британской королевской семье, показал опрос YouGov.

Всего интервью принца Гарри и Меган Маркл посмотрели в прямом эфире не менее 17,1 млн человек.

Жесткий локдаун в Эстонии

Эстония на месяц вводит карантин начиная с 11 марта. Учебные заведения страны переходят на дистанционное обучение. Будут закрыты предприятия розничной торговли, кроме магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Предполагается, что предприятия общественного питания будут работать только навынос, занятия спортом жители страны теперь будут проводить в одиночку, гулять – по двое.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 117 миллионов.

По данным на утро 9 марта, число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 116 817 145. Из них 2 599 792 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (29 047 223). Следом идут Индия (11 229 398) и Бразилия (11 051 665).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 284 408), Великобритания (4 235 989), Франция (3 969 612), Испания (3 160 970), Италия (3 081 368), Турция (2 793 632) и Германия (2 513 784).

На Украине, согласно данным института, всего был выявлен 1 455 421 случай заражения, в Румынии – 830 563, в Молдове – 195 602.

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