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Луна во время частичного лунного затмения в небе Каира

Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции

REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210309/33920676/russia-i-china-podpisali-memorandum-o-sozdanii-sovmestnoy-lunnoy-stantsii.html

В рамках лунного проекта Россия и Китай совместно разработают план создания научной станции, а также будут тесно взаимодействовать при реализации и эксплуатации проекта.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств своих стран меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Цель проекта, как сообщают в ведомстве, – укрепление научно-исследовательского взаимодействия и "продвижение исследования и использования космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества".

​"Госкорпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров", – говорится в сообщении.

Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
© REUTERS / Tingshu Wang
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
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Международная научная лунная станция – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Сообщается, что научная станция будет заниматься проведением многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, таких как исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверка технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

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