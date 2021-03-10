Пока все спали: кино из космоса, весенняя уборка и средство от нового штамма

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КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Уникальный проект для киноиндустрии запущен российским Первым каналом и "Роскосмосом". На соискание главной роли в фильме, съемки которого пройдут также в космосе претендуют около 3 тысяч девушек.

Начало конкурса на главную роль в фильме под рабочим названием "Вызов" организаторы объявили в ноябре. Теперь же, в финал отбора прошли 20 претенденток на роль в фильме. Актриса отправится на МКС не одна, а в сопровождении режиссера проекта Клима Шипенко, сообщает пресс-служба Первого канала.

​Среди 20 девушек, выбранных творческой группой, есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий: пилот, психолог, научный сотрудник и другие. На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте.

"Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц – в силу обстоятельств – должна была оказаться на орбите. Старт съёмок запланирован на октябрь 2021 года", - заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян отметил, что съемки фильма - это уникальный кинопроект для индустрии.

"Обычно космические сцены снимают в павильонах, а тут актриса получит не просто роль, но исключительный жизненный опыт нахождения в космосе. Для нас это также совершенно новый процесс организации съемок в замкнутом пространстве на МКС, где нужно предусмотреть все нюансы. Интересная сложная задача, которая вдохновила всю продюсерскую группу. С нетерпением ждем старта", – приводит пресс-служба слова Илояна.

Весенняя уборка

С приходом весны в Кишиневе началась масштабная уборка улиц и дворов. Столичный градоначальник Ион Чебан объявил о том, что весенняя кампания продлится до конца апреля. Он также призвал жителей города не оставаться в стороне и по мере возможностей проводить субботники во дворах домов. А в случае возникновения масштабного беспорядка, с которым справиться обычные граждане не могут, сообщать об этом компетентным структурам, которые должны оперативно отреагировать и навести порядок.

Вакцина Pfizer против бразильского штамма

Испытания показали, что вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech эффективно нейтрализует новый бразильский штамм.

Исследование было опубликовано в медицинском журнале New England Journal of Medicine и проводилось разработчиками вакцины из обеих компаний, а также учеными из Техасского Университета.

Для проведения исследования были взяты образцы крови участников последней стадии клинических испытаний вакцины, которые уже сделали две прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Как выяснилось, в их крови появились антитела, способные нейтрализовать новые штаммы, сообщает РИА Новости.

"Таким образом, сравнивая с нейтрализацией (вакциной изолята вируса, распространенного в январе 2020 года) USA-WA1/2020, нейтрализация (британского - ред.) штамма B.1.1.7 и (бразильского) штамма P.1 примерно такая же; нейтрализация B.1.351 (южно-африканского – ред.) штамма немного ниже", – говорится в исследовании.

Разработчики вакцины, фармацевтические компании Pfizer и BioNTech ранее объявили о начале испытаний эффективности и безопасности введения третьей дозы своей вакцины от коронавируса. Это заявление последовало после высказанного основателем Microsoft Биллом Гейтсом мнения о возможной необходимости ведения третьей дозы вакцины из-за новых штаммов.

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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 117 миллионов.

По данным на утро 10 марта, число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 117 534 499. Из них 2 609 748 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (29 093 947). Следом идут Индия (11 244 786) и Бразилия (11 122 429).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 293 750), Великобритания (4 241 858), Франция (3 992 755), Испания (3 164 982), Италия (3 101 093), Турция (2 807 387) и Германия (2 520 618).

На Украине, согласно данным института, всего был выявлен 1 458 785 случаев заражения, в Румынии – 835 552, в Молдове – 196 475.

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